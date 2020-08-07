對抗外界污染！海洋拉娜濃萃雙重修復精華全新升級抗老
肌膚缺水、敏感是許多人的煩惱，根據研究肌膚問題多數來自慢性發炎，以外在環境、陽光、各種污染物等環境因子，刺激肌膚發炎與膠原蛋白流失，開始產生皺紋。海洋拉娜La Mer的濃萃雙重修復精華推出全新升級版，暱稱為胖胖瓶，對外防禦，對內修護，讓肌膚維持在穩定狀態。
海洋拉娜的濃萃修復精華，含有高被濃度的濃縮精華Miracle Broth，萃取自深海巨藻，也是旗下的明星成分，搭配高濃度萊姆茶萃取，強化脆弱肌膚，頂級的修護精華，能讓肌膚持續穩定，防護外界污染。
最新升級的版本，將Miracle Broth濃縮精華以3天真空冷凍乾燥技術還原，讓肌膚啟動修復，使用上也相對多元，日常保養時，在第一道精華液用，使用修復精華，或是在日曬後使用，舒緩肌膚狀態，另外在上妝前也能使用，讓粉底液更服貼。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言