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對抗外界污染！海洋拉娜濃萃雙重修復精華全新升級抗老

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供

肌膚缺水、敏感是許多人的煩惱，根據研究肌膚問題多數來自慢性發炎，以外在環境、陽光、各種污染物等環境因子，刺激肌膚發炎與膠原蛋白流失，開始產生皺紋。海洋拉娜La Mer的濃萃雙重修復精華推出全新升級版，暱稱為胖胖瓶，對外防禦，對內修護，讓肌膚維持在穩定狀態。

海洋拉娜的濃萃修復精華，含有高被濃度的濃縮精華Miracle Broth，萃取自深海巨藻，也是旗下的明星成分，搭配高濃度萊姆茶萃取，強化脆弱肌膚，頂級的修護精華，能讓肌膚持續穩定，防護外界污染。

最新升級的版本，將Miracle Broth濃縮精華以3天真空冷凍乾燥技術還原，讓肌膚啟動修復，使用上也相對多元，日常保養時，在第一道精華液用，使用修復精華，或是在日曬後使用，舒緩肌膚狀態，另外在上妝前也能使用，讓粉底液更服貼。

海洋拉娜濃萃雙重修復精華的質地。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華的質地。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃雙重修復精華／50ml／18,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜推出濃萃雙重修復精華全新升級。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜推出濃萃雙重修復精華全新升級。圖／海洋拉娜提供

修復 膠原蛋白

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