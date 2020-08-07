對抗外界污染！海洋拉娜濃萃雙重修復精華全新升級抗老

肌膚缺水、敏感是許多人的煩惱，根據研究肌膚問題多數來自慢性發炎，以外在環境、陽光、各種污染物等環境因子，刺激肌膚發炎與膠原蛋白流失，開始產生皺紋。海洋拉娜La Mer的濃萃雙重修復精華推出全新升級版，暱稱為胖胖瓶，對外防禦，對內修護，讓肌膚維持在穩定狀態。

海洋拉娜的濃萃修復精華，含有高被濃度的濃縮精華Miracle Broth，萃取自深海巨藻，也是旗下的明星成分，搭配高濃度萊姆茶萃取，強化脆弱肌膚，頂級的修護精華，能讓肌膚持續穩定，防護外界污染。