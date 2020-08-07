200年的精密與舒適疊加 Montblanc聯乘法國百年織帶廠

高級腕表配戴在手上，人們多以表殼的貴金屬物料、機芯的精密複雜為欣賞基礎，然而最常接觸手腕的卻是表帶。可曾想過：看似休閒的NATO尼龍表帶也能充滿高級感？原來早從2018年時，萬寶龍（Montblanc）已和法國百年老廠Julien Faure合作，並針對1858系列腕表、帶來八款兼具耐用與舒適的表帶配件之選。

1858系列下包含自動腕表（117832）、計時自動腕表（117835）、Geosphere腕表（117837）、Geosphere腕表限量款1858（119909）、自動計時碼表限量款1858（119908）、自動腕表限量款1858（118222）、單按把計時腕表限量款1858（125583）與24H自動腕表（126007）的八款腕表，全數使用由Julien Faure製造的深灰、棕色、軍綠、黑色或黑灰雙色尼龍編織表帶。

這些NATO表帶皆由Julien Faure為萬寶龍專屬打造，每公分的長度都使用上500條紗線與100條紗線交織而成，製造過程中的送經、將紗線安定於織布機、編排與梭織，皆由手工操作，而非大量自動化機械生產；最後的成果，讓這些NATO表帶具備柔軟、舒適與抗耐磨等特性。事實上，Julien Faure並非首次與鐘表廠家合作，近日帝舵（TUDOR）發表的Black Bay Fifty-Eight海軍腕表所使用的藍色NATO表帶，同樣出自Julien Faure之手，而且TUDOR與Julien Faure的聯手早從2010年已經開始，可見前者的「超前部署」。