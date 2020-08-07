ROROBAG捲捲車包 專為機車族打造的靈活收納袋

機車可說是台灣最常見的交通工具，體型小、不占空間且機動性佳，機車族可以自在地穿梭大街小巷。然而也因機車相對小的體型，少了如汽車後車廂的收納空間，經常放入一頂安全帽就容不下包包。為回應廣大機車族的心聲，UGET2團隊創造了專為機車族量身打造的ROROBAG捲捲車包，讓車體與包包協調地融為一體，更靈活地增加收納空間。

為了做到讓包包真正與機車融為一體、不需隨身帶著走，OROBAG捲捲車包採用獨家專利固定式設計，搭配特製的鋼索固定帶，堅韌不易被破壞，同時可輕易與任何車款的後扶手結合；超大開口(98cm)與大容量(23L)設計，即便是全罩式安全帽都能輕鬆收納；特製的加強固定帶，可應付各種車型與需求加強固定。 ROROBAG捲捲車包 於有.設計uDesign官網全台獨家首賣，即日起至8/16享84折優惠。

即開即用 捲捲完成收納

捲捲車包在概念上結合了防水包以及車尾箱的設計，常置車尾時只需拉開，即可快速展開，包體採用雙層設計，外層為1680D PVC耐磨耐刮耐割，內層為天鵝絨熱壓TPU無縫製程，收納後只需要將袋口捲起再扣上密碼鎖即可完成。

解放雙手的旅行包

可加裝背帶的功能更增添了實用性，捲捲車包除了安裝在車上，還可以取下來背在身上！此外，特殊的三角扣環設計，可以將包包勾在機車的安全帽勾上，不再需要擔心車上暫放的貴重物品，當個說走就走的背包客，享受自由無拘的機車環島旅行！