《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展開幕 8月6日起與您相遇台北探索館

臺北自1920年實施市制，至今已邁入第一百年，臺北市政府觀光傳播局特別與臺灣原創知名圖像品牌-「黃阿瑪的後宮生活」攜手策劃「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，即日起在台北探索館展出至12月31日，邀請大家走進展場，體驗臺北摩登文化。

台北探索館一樓大螢幕特別設計了「防疫勤洗手‧搶修供水系統」互動遊戲，民眾可透過遊戲，認識1920年代的公共衛生教育。此外，在臺北市政府西大門也打造了限定角色打卡拍照區，讓大家和黃阿瑪與後宮們一起合照，走進1920年的臺北市。

二樓特展廳，黃阿瑪與後宮們化身為小學生、醫生、紳士、貴婦、司機、淑女、大叔等7個不同角色，搭配現場模擬當年各式各樣的日常生活場景，有學校教室、衛生室、洋服店、寫真館、珈琲店等，還有許多1920年代的照片與復刻文物，透過不同情境的體驗，帶領大家穿越時空的迴廊，認識當年臺北市民的生活日常。

本次特展為了讓民眾充分感受1920年代的摩登文化，除了有風格別緻的情境體驗與趣味滿點的投影互動遊戲，更推出特展限定圖像紀念戳章，只要在展區集滿7枚紀念戳章，就有機會獲得每日限量小禮『特展紀念書籤』。