東部灰濛濛肇因日本火山爆發？ 鄭明典：最可能的解釋

最近東部能見度「濛濛」，網友懷疑是7月日本西之島火山爆發的煙塵飄過來。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，往前追蹤，的確是最可能的解釋。

「不是一般的空氣汙染」，鄭明典表示，有網友注意到最近東部能見度怪怪的，PM2.5反映這個現象，但在例行預報是看不到這個趨勢，這不是一般的空氣汙染。

他找出8月1日日本西之島火山影像，他說，火山煙塵的確是往西飄，然後轉北，這幾天再從北邊下來通過台灣東側。

網友好奇指西之島火山噴發是三周前的事，鄭明典表示，沒停過。東部網友說，「昨天空氣真的超級糟糕，今天稍微好一點點」、「昨天鹿野、關山這一帶真的也是灰濛濛的」、「東部人路過，難得昨天空氣品質輸給西部」、「難怪昨天往海岸山脈看，一片霧濛濛，還以為要下大雨了！結果並沒有雨」、「花蓮今天比昨天稍好些,但還是濛，自家看出去，遠處海岸山脈和中央山脈還是灰灰的」。