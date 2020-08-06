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家樂福再度攜手多那之 5款獨家聯名甜點每週五限量發售

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
多那之北海道牛奶蛋糕，售價79元。圖／家樂福提供
多那之北海道牛奶蛋糕，售價79元。圖／家樂福提供

台灣烘焙產品1年有600億商機，讓超市、量販近年也紛紛推出自有品牌、聯名商品，搶攻市場大餅。家樂福繼7月與南台灣名店多那之聯名推出5款蛋糕獲得熱烈迴響後，今宣布再度攜手多那之推出全新5款聯名甜點，包括北海道牛奶蛋糕、半熟乳酪塔、布丁三重奏、草莓千層蛋糕、起酥泡芙等多樣化風味，首批將於8月7日起每週五限量配貨到全台家樂福分店，同樣走平價路線，預計將再度掀起甜食搶購熱潮。

從高雄發跡的多那之，在甜點界可說是南台灣的代表，目前全台已經擁有50多家分店。這次第2波新品再度由擔任甜點行政總監的卓宗賢研發，其中，「多那之草莓千層蛋糕」採用自家熬煮的草莓醬做為餡料，酸中帶甜的滋味很迷人，搭配甜香濃醇的卡士達醬，與鬆軟可口的蛋糕體，一口吃下不同層次的美味。另外，「多那之布丁三重奏」共有烤布丁、布丁、鮮奶酪3層，最下方還有焦糖襯底，吃一口也超滿足。

純手工製作的「多那之半熟乳酪塔」，則推薦嘗試不同溫度吃法，冷凍後就像雪糕，冷藏後則能吃到內餡的細膩，加熱食用則是有爆漿感。而多那之拿手甜點之一的泡芙，這次則是推出「多那之起酥泡芙」，大泡芙外皮是口感酥脆的起酥，冷藏後再吃，也別有一番風味。近年很熱門的多那之北海道牛奶蛋糕，濃純奶香搭配淡雅甜味，用料不手軟，吃起來卻不會膩口。

多那之起酥泡芙，售價55元。圖／家樂福提供
多那之起酥泡芙，售價55元。圖／家樂福提供
多那之草莓千層蛋糕，售價45元。圖／家樂福提供
多那之草莓千層蛋糕，售價45元。圖／家樂福提供
多那之布丁三重奏，售價65元。圖／家樂福提供
多那之布丁三重奏，售價65元。圖／家樂福提供
多那之半熟乳酪塔，售價72元。圖／家樂福提供
多那之半熟乳酪塔，售價72元。圖／家樂福提供

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