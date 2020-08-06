曾在廣告中讀吳奇隆寫的情書 劉詩詩成TOD’S品牌大使

去年四月升格人母的大陸女星劉詩詩，又多了一個新身分！由來自義大利的TOD’S正式宣布成為品牌大使，繼續將美好、時尚的生活態度呈現給廣大的粉絲們。

其實TOD’S和劉詩詩前幾年已開始密切合作，像是2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島（Capri Island）拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影，有趣的是當時電影劇情需要五封情書貫穿5支連續短片，而那些情書正是由吳奇隆深情撰寫，巧妙注入兩人的愛情浪漫細節。同年6月，劉詩詩乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影，頂著一頭俐落俏麗短髮在街頭放肆真性情。2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。