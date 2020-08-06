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曾在廣告中讀吳奇隆寫的情書 劉詩詩成TOD’S品牌大使

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。圖／迪生提供
2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。圖／迪生提供

去年四月升格人母的大陸女星劉詩詩，又多了一個新身分！由來自義大利的TOD’S正式宣布成為品牌大使，繼續將美好、時尚的生活態度呈現給廣大的粉絲們。

其實TOD’S和劉詩詩前幾年已開始密切合作，像是2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島（Capri Island）拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影，有趣的是當時電影劇情需要五封情書貫穿5支連續短片，而那些情書正是由吳奇隆深情撰寫，巧妙注入兩人的愛情浪漫細節。同年6月，劉詩詩乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影，頂著一頭俐落俏麗短髮在街頭放肆真性情。2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。

在經過多次的合作後，劉詩詩將以TOD'S品牌大使身分繼續展現現代女性的各種自信姿態，尤其今年TOD'S全新T LOGO所表述的Timeless，Talent，Time這三個關鍵詞所代表的意義，也會在她身上持續發光。

劉詩詩曾乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影。圖／迪生提供
劉詩詩曾乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影。圖／迪生提供
2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影。圖／迪生提供
2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供
劉詩詩曾乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影。圖／迪生提供
劉詩詩曾乘搭TOD'S集團主席Diego Della Valle的專機前往羅馬拍攝2018春夏系列品牌微電影。圖／迪生提供
2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影，片中的情書正是由吳奇隆深情撰寫。圖／迪生提供
2017年6月劉詩詩就曾前往位於義大利南部的卡普里島拍攝TOD’S秋冬系列品牌微電影，片中的情書正是由吳奇隆深情撰寫。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供
2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。圖／迪生提供
2018年5月，TOD'S更與劉詩詩攜手合作推出2018春夏限量系列商品，融入劉詩詩所屬生肖兔子元素，也一圓她的設計夢。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供
劉詩詩正式成為TOD’S品牌大使。圖／迪生提供

品牌 劉詩詩 吳奇隆

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