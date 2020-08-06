25種食材轉到面前！永康街「油花迴轉燒肉」每盤50元起

同時集結「迴轉軌道」、「一個人也能吃」兩大元素的「油花 迴轉吧！燒肉！」，近期已於台北永康街商圈開幕。不同於傳統的燒肉型態，店內打造宛如迴轉壽司的迴轉台，提供25種不同的燒肉食材，愛吃什麼拿什麼，最低每盤50元起。店內還設有個人烤爐與個人座位，一個人也能獨享燒肉。

源自安和路的「油花」，開業至今已近10年，提供有日本、澳洲等地的頂級和牛料理。因考量每個人對肉品的偏好不同，因此特別於永康街商圈打造「油花迴轉吧」，店內有U字型的迴轉軌道，並供應28個座位，其中20席為個人座位。客人們可依照個人喜好，自由拿取迴轉台上的食材、自行燒烤，更添燒肉的自由度，價格也更親民。

食材部份，主要區分為88元、66元、50元等3種價位。88元的餐盤為白色，提供美國Prime 板腱、Prime翼板，Choice肋條、剝皮辣椒捲、噶瑪蘭黑豬、伊比利肋條、天使紅蝦、北海道干貝等肉品。另外66元區，則有牛五花、豬五花、雞腿肉等肉品，還有蛤蠣絲瓜、起司地瓜等選擇。至於50元區，提供泡菜、青椒、杏鮑菇、起司櫛瓜、奶油金針菇等配菜，甚至還有麻糬、棉花糖等甜食。店家也提供需要熬煮2天的自製燒肉醬，還有松露鹽、玫瑰鹽、七味粉等調味料。另有白飯、湯品加價吃到飽的服務，每項各40元。

油花迴轉吧不收取服務費，每人低消200元，更換烤網每片5元。自7月底開幕至今，以剝皮辣椒捲、板腱、牛五花為人氣前3名。業者也表示，軌道特別採用冷凝管加風扇的冷藏手法，搭配電動閘門，藉此維持肉品在軌道上的新鮮度。未來也會考慮逐漸增加食材。

【油花 迴轉吧！燒肉！】

地址：台北市大安區金山南路二段31巷25號