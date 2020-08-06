聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人節到 快使用ORIS手表把你的他 / 她牽條條！
魔幻小說名家馬奎斯（Gabriel García Márquez）曾在1985年出版長篇小說「愛在瘟疫蔓延時（El amor en los tiempos del cólera）」；沒有人想過35年後的2020，人們即將、確定在疫情蔓延的當下，面對第一個農曆七夕情人節。然而越是低迷的時刻、越是要將目光望向遠方，豪利時（ORIS）帶來兩款BC ProPilot大日期視窗表41毫米，與BC ProPilot大日期星期表44毫米，讓你和戀人將手牽條條、也為戀情升溫。
BC ProPilot大日期星期表44毫米擁有今年相當流行的藍色表面，44毫米的大尺寸，滿足多數配戴者對於「大表」的追求。表面上除了時間顯示，三點鐘方向還有著日期、星期顯示功能，相當實用、是可以每日配戴的生活款式；除了精鋼鍊帶，還具備採用專為二戰飛行員特製的Ventile®專利編織錶帶，強韌防磨防水，與防水性能100米的規格，戶外休閒生活，綽綽有餘。
與男表相對應的41毫米Big Crown ProPilot 大視窗日期表，則展現現代女性勇於追求自我的大膽主張，同樣採用精鋼表殼、藍色表面與自動上鍊機芯，表圈上的螺旋刻紋，像是遨遊天際、與戀人相聚的心情，片刻不息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言