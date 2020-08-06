情人節到 快使用ORIS手表把你的他 / 她牽條條！

魔幻小說名家馬奎斯（Gabriel García Márquez）曾在1985年出版長篇小說「愛在瘟疫蔓延時（El amor en los tiempos del cólera）」；沒有人想過35年後的2020，人們即將、確定在疫情蔓延的當下，面對第一個農曆七夕情人節。然而越是低迷的時刻、越是要將目光望向遠方，豪利時（ORIS）帶來兩款BC ProPilot大日期視窗表41毫米，與BC ProPilot大日期星期表44毫米，讓你和戀人將手牽條條、也為戀情升溫。

BC ProPilot大日期星期表44毫米擁有今年相當流行的藍色表面，44毫米的大尺寸，滿足多數配戴者對於「大表」的追求。表面上除了時間顯示，三點鐘方向還有著日期、星期顯示功能，相當實用、是可以每日配戴的生活款式；除了精鋼鍊帶，還具備採用專為二戰飛行員特製的Ventile®專利編織錶帶，強韌防磨防水，與防水性能100米的規格，戶外休閒生活，綽綽有餘。