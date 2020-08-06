快訊

愛女卡對岸回不來、婆婆離世 罹癌陸配只能自行急診

傳威力彩頭獎持券人在法金部門 台新銀回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節到 快使用ORIS手表把你的他 / 她牽條條！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一款將眼光投向遠方的Oris ProPilot飛行表，讓戀人們的心意，比翼高飛。圖 / ORIS提供。
一款將眼光投向遠方的Oris ProPilot飛行表，讓戀人們的心意，比翼高飛。圖 / ORIS提供。

魔幻小說名家馬奎斯（Gabriel García Márquez）曾在1985年出版長篇小說「愛在瘟疫蔓延時（El amor en los tiempos del cólera）」；沒有人想過35年後的2020，人們即將、確定在疫情蔓延的當下，面對第一個農曆七夕情人節。然而越是低迷的時刻、越是要將目光望向遠方，豪利時（ORIS）帶來兩款BC ProPilot大日期視窗表41毫米，與BC ProPilot大日期星期表44毫米，讓你和戀人將手牽條條、也為戀情升溫。

BC ProPilot大日期星期表44毫米擁有今年相當流行的藍色表面，44毫米的大尺寸，滿足多數配戴者對於「大表」的追求。表面上除了時間顯示，三點鐘方向還有著日期、星期顯示功能，相當實用、是可以每日配戴的生活款式；除了精鋼鍊帶，還具備採用專為二戰飛行員特製的Ventile®專利編織錶帶，強韌防磨防水，與防水性能100米的規格，戶外休閒生活，綽綽有餘。

與男表相對應的41毫米Big Crown ProPilot 大視窗日期表，則展現現代女性勇於追求自我的大膽主張，同樣採用精鋼表殼、藍色表面與自動上鍊機芯，表圈上的螺旋刻紋，像是遨遊天際、與戀人相聚的心情，片刻不息。

ORIS，Big Crown ProPilot 大視窗日期表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，防水100米，48,000元起。圖 / ORIS提供。
ORIS，Big Crown ProPilot 大視窗日期表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，防水100米，48,000元起。圖 / ORIS提供。
獨特的專利「Lift」折疊釦帶，提高使用的耐久度與性能。圖 / ORIS提供。
獨特的專利「Lift」折疊釦帶，提高使用的耐久度與性能。圖 / ORIS提供。
ORIS，Big Crown ProPilot大日曆星期表，精鋼，44毫米，時間顯示，防水100米，60,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Big Crown ProPilot大日曆星期表，精鋼，44毫米，時間顯示，防水100米，60,000元。圖 / ORIS提供。

七夕 情人節

延伸閱讀

劉冠廷密訓3天開大客車 正式上路心臟狂跳

甜蜜不漏接 伯爵情人節巧獻紅色系珠寶&腕表

共創夏日回憶 台北河岸童樂會、大稻埕情人節

小確幸來了！金門敲定秋節家戶購酒日期 民眾記得領取

相關新聞

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

吃下午茶也能變美！KISSME＆台南晶英、朵法＆叁食聯名

喝下午茶也能變美麗！美妝保養品大玩餐飲聯名，日本美妝保養品牌KISSME奇士美，與台南晶英酒店推出跨界聯名「KISSME...

遠雄廣場推父親節活動 用動滋券還可抽台東3天2夜旅遊

父親節即將到來，位在新北汐止的iFG遠雄廣場推出相關禮品與餐飲優惠，希望藉由三倍券及動滋券刺激買氣，要讓消費者既能孝親，...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

曾在廣告中讀吳奇隆寫的情書 劉詩詩成TOD’S品牌大使

去年四月升格人母的大陸女星劉詩詩，又多了一個新身分！由來自義大利的TOD’S正式宣布成為品牌大使，繼續將美好、時尚的生活...

25種食材轉到面前！永康街「油花迴轉燒肉」每盤50元起

同時集結「迴轉軌道」、「一個人也能吃」兩大元素的「油花 迴轉吧！燒肉！」，近期已於台北永康街商圈開幕。不同於傳統的燒肉型...

情人節到 快使用ORIS手表把你的他 / 她牽條條！

魔幻小說名家馬奎斯（Gabriel García Márquez）曾在1985年出版長篇小說「愛在瘟疫蔓延時（El am...

父親節禮物的最後衝刺 都會、潮流包款絕對精選集

父親節就在周末，還沒做功課趕快惡補精選輯，看好就出手，不論是正裝包款或是潮流新品，都可以討老爹的歡心。

BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片

遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托...

蔡詩芸分享手機心得 百萬金表入鏡大大幫加分

王陽明、蔡詩芸夫婦近年來致力於從藝人跨界為Youtuber網紅，最近更受到許多精品與廠商的青睞，接到許多業配宣傳。受歡迎...

熱門新聞

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

元氣的一天／ 夏季食物保存 教你冰箱收納

史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。