父親節禮物的最後衝刺 都會、潮流包款絕對精選集

父親節就在周末，還沒做功課趕快惡補精選輯，看好就出手，不論是正裝包款或是潮流新品，都可以討老爹的歡心。

在公務包款部分，FENDI推出奢華實用的Peekaboo Essential和Peekaboo X-lite包款，送給喜歡享受尊榮感的老爸相當適合，從女裝的經典包款延伸的男士輪廓，更形簡約經典；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Cabas Reverse Monogram Eclipse手袋為實搭的灰黑色系，搭襯雋永的品牌印花，散發奢華氣息，手提袋可置放文件，輕便優雅。