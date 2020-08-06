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父親節禮物的最後衝刺 都會、潮流包款絕對精選集
父親節就在周末，還沒做功課趕快惡補精選輯，看好就出手，不論是正裝包款或是潮流新品，都可以討老爹的歡心。
在公務包款部分，FENDI推出奢華實用的Peekaboo Essential和Peekaboo X-lite包款，送給喜歡享受尊榮感的老爸相當適合，從女裝的經典包款延伸的男士輪廓，更形簡約經典；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Cabas Reverse Monogram Eclipse手袋為實搭的灰黑色系，搭襯雋永的品牌印花，散發奢華氣息，手提袋可置放文件，輕便優雅。
而因應配件年輕化、街頭風的取向，後背包款也有各式風格，路易威登以經典monogram打造Christopher後背包，是雋永不退流行的款式，輕奢品牌MICHAEL KORS則是以實用的咖啡色、黑色系打造皮革後背包，實用簡單；FENDI以小惡魔的幽默推出黃、黑相間的郵差包、MCM的方形斜垮包，都是小旅行的適用款。而如果是貪新鮮的時髦老爸，有點可愛的尖錐形Anton包，幾何輪廓相當迷人，此外就是路易威登大賣的三合一系列包款推出了Trio新款，是人見人愛的搶手單品。
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