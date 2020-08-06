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父親節禮物的最後衝刺 都會、潮流包款絕對精選集

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
MICHAEL KORS側背包7,200元、皮革後背包17,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS側背包7,200元、皮革後背包17,000元。圖／MICHAEL KORS提供

父親節就在周末，還沒做功課趕快惡補精選輯，看好就出手，不論是正裝包款或是潮流新品，都可以討老爹的歡心。

在公務包款部分，FENDI推出奢華實用的Peekaboo Essential和Peekaboo X-lite包款，送給喜歡享受尊榮感的老爸相當適合，從女裝的經典包款延伸的男士輪廓，更形簡約經典；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Cabas Reverse Monogram Eclipse手袋為實搭的灰黑色系，搭襯雋永的品牌印花，散發奢華氣息，手提袋可置放文件，輕便優雅。

而因應配件年輕化、街頭風的取向，後背包款也有各式風格，路易威登以經典monogram打造Christopher後背包，是雋永不退流行的款式，輕奢品牌MICHAEL KORS則是以實用的咖啡色、黑色系打造皮革後背包，實用簡單；FENDI以小惡魔的幽默推出黃、黑相間的郵差包、MCM的方形斜垮包，都是小旅行的適用款。而如果是貪新鮮的時髦老爸，有點可愛的尖錐形Anton包，幾何輪廓相當迷人，此外就是路易威登大賣的三合一系列包款推出了Trio新款，是人見人愛的搶手單品。

路易威登Christopher後背包，10萬2,000元。圖／LV提供
路易威登Christopher後背包，10萬2,000元。圖／LV提供
路易威登（左起）Damier Black項鍊15,100元、Monogram Locket項鍊17,900元、Monogram吊飾項鍊17,900元、經典印花刺繡T恤23,200元。圖／LV提供
路易威登（左起）Damier Black項鍊15,100元、Monogram Locket項鍊17,900元、Monogram吊飾項鍊17,900元、經典印花刺繡T恤23,200元。圖／LV提供
路易威登Trio手袋，66,500元。圖／LV提供
路易威登Trio手袋，66,500元。圖／LV提供
MCM Visetos皮革1976方形斜背包，20,000元。圖／MCM提供
MCM Visetos皮革1976方形斜背包，20,000元。圖／MCM提供
路易威登Cabas手袋，80,500元。圖／LV提供
路易威登Cabas手袋，80,500元。圖／LV提供
MICHAEL KORS皮革後背包，17,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS皮革後背包，17,000元。圖／MICHAEL KORS提供
父親節最後衝刺時段，各品牌包款都有都會、潮流款式可選。圖／各品牌提供
父親節最後衝刺時段，各品牌包款都有都會、潮流款式可選。圖／各品牌提供
MCM Klassik壓光皮革托特包，21,000元。圖／MCM提供
MCM Klassik壓光皮革托特包，21,000元。圖／MCM提供
FENDI Bug Eyes郵差包，48,500元。圖／FENDI提供
FENDI Bug Eyes郵差包，48,500元。圖／FENDI提供
LOEWE Anton sling灰綠色小牛皮單肩背包，51,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Anton sling灰綠色小牛皮單肩背包，51,000元。圖／LOEWE提供
（左）FENDI FF Logo Peekaboo包款15萬9,000元、FF Logo Peekaboo X Lite包款13萬2,000元。圖／FENDI提供
（左）FENDI FF Logo Peekaboo包款15萬9,000元、FF Logo Peekaboo X Lite包款13萬2,000元。圖／FENDI提供

品牌 FENDI 父親節

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