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吃下午茶也能變美！KISSME＆台南晶英、朵法＆叁食聯名

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供
KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供

下午茶也能變美麗！美妝保養品大玩餐飲聯名，日本美妝保養品牌KISSME奇士美，與台南晶英酒店推出跨界聯名「KISSME小町紅下午茶」，預定消費就送化妝、保養組；法國保養品DARPHIN朵法則與北市東區的叁食Café合作，推出聯名飲品。

KISSME＆台南晶英酒店

日本化妝保養品牌KISSME，與台南晶英酒店推出充滿日式風格的「KISSME小町紅下午茶」，所謂小町紅可說是日本現代口紅的前身，由KISSME創辦人澤田半右衛門，在日本橋小舟町創立製造「紅色」的伊勢屋半右衛門；當年的紅色，需要從2,500朵紅花中萃取出來，並推出「小町紅」，用含水的紅筆沾取小町紅，就能看出不同深淺的紅色調。

聯名下午茶中，就以小町紅為靈感，推出多樣化的紅色餐點，如以日本鱈場蟹肉為底的鱈場蟹糖漬檸檬、鴨肝慕絲裹上甜菜覆盆子泥、番茄冷湯佐新鮮蕃茄最能呈現紅色的美。

即日起至8月30日，到台南晶英酒店享用KISSME小町紅下午茶，雙人套餐699元，可加價400元享用杜樂麗花園下午茶，只要想用小町紅下午茶，贈送煥妍金萃經典保濕旅行組、KISSME平衡調理旅行組、大人系經典彩妝FERME煥白無瑕兩用粉餅2g；另加入官方LINE帳號，加送電子兌換券，輸入通關密語至KIEEME專櫃消費任一彩妝品，就送大人系經典彩妝水漾繪色口紅筆。

DARPHIN朵法＆叁食Café

DARPHIN朵法先前與叁食Café，合作打造朵法粉紅花店 À PARIS，把巴黎街頭搬到台北來，雙方也持續合作，8月16日前推出限定冰釀玫瑰荔枝氣泡飲，只要點購就送暱稱療癒小粉紅的全效舒緩精華液2ml 。

另外在現場打卡並標記指定文字，就送法國百年茶葉品牌Mariage Frères瑪黑百妍芳香茶。

KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供
KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供
享用「KISSME小町紅下午茶」，贈送煥妍金萃經典保濕旅行組。圖／KISSME提供
享用「KISSME小町紅下午茶」，贈送煥妍金萃經典保濕旅行組。圖／KISSME提供
享用「KISSME小町紅下午茶」，贈送KISSME平衡調理旅行組、大人系經典彩妝FERME煥白無瑕兩用粉餅2g。圖／KISSME提供
享用「KISSME小町紅下午茶」，贈送KISSME平衡調理旅行組、大人系經典彩妝FERME煥白無瑕兩用粉餅2g。圖／KISSME提供
DARPHIN朵法＆叁食Café合作，打卡並標記，就送Mariage Frères瑪黑百妍芳香茶。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法＆叁食Café合作，打卡並標記，就送Mariage Frères瑪黑百妍芳香茶。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法＆叁食Café合作，推出限定冰釀玫瑰荔枝氣泡飲（160元）。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法＆叁食Café合作，推出限定冰釀玫瑰荔枝氣泡飲（160元）。圖／DARPHIN朵法提供
美妝保養品牌與餐飲玩跨界。圖／品牌提供
美妝保養品牌與餐飲玩跨界。圖／品牌提供
KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供
KISSME奇士美與台南晶英酒店，推出「KISSME小町紅下午茶」。圖／KISSME提供

晶英酒店 下午茶

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