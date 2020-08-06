遠雄廣場推父親節活動 用動滋券還可抽台東3天2夜旅遊

父親節即將到來，位在新北汐止的iFG遠雄廣場推出相關禮品與餐飲優惠，希望藉由三倍券及動滋券刺激買氣，要讓消費者既能孝親，也買得開心。iFG遠雄廣場即日起到8月9日推出「振興總動員 爸氣十足」，活動期間祭出單筆滿3000送800的超級回饋，APP會員每人每卡每日限換一次，限量1000份。

遠雄廣場表示，父親節買氣發酵，不少民眾趁著三倍券熱潮選購父親節禮品，其中1樓集雅社最高享14%回饋，實用的家居電器成為首選，尤其以廚具家電最熱賣，包括Panasonic 3段自動研磨咖啡機，推薦價6490元，為每人量身製作喜愛口感，一鍵清洗省時省力；日立Hitachi水蒸氣烘烤微波爐，推薦價52900元，主廚級6種烹調模式 477道自動調理，智慧自動清潔及脫臭，享用美食輕鬆無負擔；MAGNAT德式美聲音響組，推薦價79900元，業績都較去年同期成長2成。

看好「動滋券」發酵帶動運動專區，遠雄廣場表示，民眾到NIKE、SKECHERS、PUMA、adidas等等，以及1樓戶外裝備品牌GO WILD，單筆消費滿2500元再抽台東3天2夜慢旅、潛水考照行程、體驗潛水與千元潛水抵用金等多項大獎。