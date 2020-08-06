蔡詩芸分享手機心得 百萬金表入鏡大大幫加分

王陽明、蔡詩芸夫婦近年來致力於從藝人跨界為Youtuber網紅，最近更受到許多精品與廠商的青睞，接到許多業配宣傳。受歡迎、形象符合商品訴求的網路紅人和藝人明星為商品宣傳非常合理，可以說是網路時代的日常。今天是三星最新5G手機上市的日子，蔡詩芸第一時間就在IG發文分享體驗心得，不但有美美的自拍照，也自己擺設了幾組情境照，把新手機和精品配件一起入鏡，營造奢華貴氣的日常生活氛圍。

畫面中除了出現香奈兒的菱格紋雙C圖騰鍊帶小方包、海洋拉娜和Make Up Forever口紅，都是貴婦必備行頭無誤。不過其中最貴氣也最高價的，是定價超過160萬元台幣的百達翡麗（Patek Philippe）玫瑰金海底探險家（Aquanaut）兩地時間腕表。型號5164R的玫瑰金版本兩地時間海底探險家是2016年發表的作品。造型非常運動、年輕活潑的海底探險家系列，一直是在金鷹（Nautilus）之外也非常受到喜愛的休閒表款，兩地時間是這個系列除了自動三針以外的唯一一種複雜功能，因為實用性高、深受歡迎，在2011年推出不鏽鋼版本後也迎來玫瑰金材質，提供完整的選擇。這也證明了，不管是配戴在人身上或只是出現在靜態畫面中，質感配件都能提升氣場、為完美加分。 蔡詩芸分享手機心得，貴氣金表一起入鏡。圖／取自IG @dizzydizzo