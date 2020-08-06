快訊

中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BURBERRY的TB花押字熱氣球系列拍攝余內蒙古。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的TB花押字熱氣球系列拍攝余內蒙古。圖／BURBERRY提供

遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托Thomas Burberry花押字，強化品牌印象。

BURBERRY的夏季花押字美景視覺，也代表了品牌自由探索戶外的精神，包括沙地、帆船隊與熱氣球，以此做為戶外單品系列的連結。沙地TB花押字在杜拜的沙漠取景，由旅居當地的菲律賓藝術家Nathaniel A. Alapide完成，以一幅獨一無二的沙地題字，表現TB花押字的排列組合，以沙漠轉瞬即逝的特性帶來壯烈視覺。

帆船隊TB花押字選址在大陸深圳港拍攝，每一艘張帆的TB花押字都配襯醒目的4款配色，以人們對於航向大海的嚮往，隱喻冒險的期待心境。熱氣球TB花押字則是在內蒙古烏海取景，以遨遊在天上與地下之間的高度，展現奇幻景觀，帶著童話的絢爛；而型格韓星劉亞仁已率先穿上TB花押字系列的府綢襯衫，展現飄逸瀟灑的跨性別時髦。

BURBERRY的大陸深圳港帆船隊TB花押字形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的大陸深圳港帆船隊TB花押字形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在內蒙古拍攝夏季TB花押字的美景視覺。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在內蒙古拍攝夏季TB花押字的美景視覺。圖／BURBERRY提供
BURBERRY釋出夏季TB花押字的美景視覺，包括內蒙古烏海拍攝的熱氣球。圖／BURBERRY提供
BURBERRY釋出夏季TB花押字的美景視覺，包括內蒙古烏海拍攝的熱氣球。圖／BURBERRY提供
劉亞仁身穿花押字印花棉府綢寬版襯衫，35,500元。圖／取自IG
劉亞仁身穿花押字印花棉府綢寬版襯衫，35,500元。圖／取自IG
帆船隊TB花押字選址在大陸深圳港，每一艘張帆的TB 花押字配襯醒目的4款配色。圖／BURBERRY提供
帆船隊TB花押字選址在大陸深圳港，每一艘張帆的TB 花押字配襯醒目的4款配色。圖／BURBERRY提供
沙地TB花押字在杜拜的沙漠取景，由旅居當地的菲律賓藝術家Nathaniel A. Alapide完成
沙地TB花押字在杜拜的沙漠取景，由旅居當地的菲律賓藝術家Nathaniel A. Alapide完成

熱氣球 品牌 內蒙古

延伸閱讀

台東縣政府邀在台外籍商務人士 拚旅遊商機

熱氣球嘉年華是否戴口罩？ 台東縣府：依指示辦理

台東熱氣球光雕迎不到曙光 遊客「還是很美啦」

三倍券或農遊券消費滿500元 可抽1.8萬元熱氣球雙人券

相關新聞

寶可夢快閃店前進台中、高雄 三大節慶系列首曝光

「法雅客寶可夢快閃店」暑假快閃高雄、台中。8月6日至8月30日於法雅客高雄草衙道門市、法雅客台中中港門市登場。搭配將於本...

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

全台獨家「府城漢堡節」來了！16家風味堡+啤酒喝到飽

去年兩天活動吸引上千人參與的台南晶英「府城漢堡節」，今年將於8月21至23日在佔地超過千坪的小西門國泰置地廣場盛大登場。...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

遠雄廣場推父親節活動 用動滋券還可抽台東3天2夜旅遊

父親節即將到來，位在新北汐止的iFG遠雄廣場推出相關禮品與餐飲優惠，希望藉由三倍券及動滋券刺激買氣，要讓消費者既能孝親，...

BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片

遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托...

蔡詩芸分享手機心得 百萬金表入鏡大大幫加分

王陽明、蔡詩芸夫婦近年來致力於從藝人跨界為Youtuber網紅，最近更受到許多精品與廠商的青睞，接到許多業配宣傳。受歡迎...

偽出國！美食不求人／異國風簡易早午餐 瑞士薯餅

偽出國現在正夯，那就立刻用一趟餐桌的世界之旅，滿足味蕾、回憶旅遊美好。這一道歐風「瑞士薯餅」，無論一個人獨享，或是全家人...

偽出國！美食不求人／異國風香濃脆烤 新加坡咖椰吐司

在家偽出國，小資族也能在家庭廚房輕鬆做出異國風味。因為疫情關係，許多人無法出國品嘗美食，運用常見食材，做一道濃厚新加坡風...

偽出國！美食不求人／異國風晚餐派對 義式炸飯糰

想來點不同口味只能上餐廳？零廚藝也能製作看似高難度的異國料理嗎？金現淑老師示範的這一道「義式炸飯糰」，不只口感多層次，運...

熱門新聞

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

限時3天！7-11「大人節特別企畫」指定商品第2件半價，大杯美式咖啡3杯98元

8月最好運3大星座！ 保證能「心想事成」，天秤座衝了啦

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

元氣的一天／ 夏季食物保存 教你冰箱收納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。