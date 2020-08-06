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BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片
遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托Thomas Burberry花押字，強化品牌印象。
BURBERRY的夏季花押字美景視覺，也代表了品牌自由探索戶外的精神，包括沙地、帆船隊與熱氣球，以此做為戶外單品系列的連結。沙地TB花押字在杜拜的沙漠取景，由旅居當地的菲律賓藝術家Nathaniel A. Alapide完成，以一幅獨一無二的沙地題字，表現TB花押字的排列組合，以沙漠轉瞬即逝的特性帶來壯烈視覺。
帆船隊TB花押字選址在大陸深圳港拍攝，每一艘張帆的TB花押字都配襯醒目的4款配色，以人們對於航向大海的嚮往，隱喻冒險的期待心境。熱氣球TB花押字則是在內蒙古烏海取景，以遨遊在天上與地下之間的高度，展現奇幻景觀，帶著童話的絢爛；而型格韓星劉亞仁已率先穿上TB花押字系列的府綢襯衫，展現飄逸瀟灑的跨性別時髦。
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