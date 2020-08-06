BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片

遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托Thomas Burberry花押字，強化品牌印象。

BURBERRY的夏季花押字美景視覺，也代表了品牌自由探索戶外的精神，包括沙地、帆船隊與熱氣球，以此做為戶外單品系列的連結。沙地TB花押字在杜拜的沙漠取景，由旅居當地的菲律賓藝術家Nathaniel A. Alapide完成，以一幅獨一無二的沙地題字，表現TB花押字的排列組合，以沙漠轉瞬即逝的特性帶來壯烈視覺。