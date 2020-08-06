偽出國！美食不求人／異國風簡易早午餐 瑞士薯餅

偽出國現在正夯，那就立刻用一趟餐桌的世界之旅，滿足味蕾、回憶旅遊美好。這一道歐風「瑞士薯餅」，無論一個人獨享，或是全家人品嘗，都是讓人驚豔又飽足的早午餐，吃巧吃飽！

【美味飽足歐風早午餐：瑞士薯餅】

瑞士的馬鈴薯餅，原文的意思是「烤（Roast）」，是從德文的「rösten」發展而來。據說瑞士冬天非常寒冷，馬鈴薯保存起來相對比較容易，於是當地的農夫便開始做瑞士薯餅當成早餐。

● 製作時間：25～30分鐘

份量：用直徑23cm的平底鍋料理時為1份

● 食材

馬鈴薯 3顆（600g）

培根 3條（45g）

鹽 少許

研磨胡椒粒 少許

麵粉 1大匙

食用油 2大匙

蛋黃 1顆

格拉娜帕達諾起司 1/2杯（25g）

● 食材替代法

格拉娜帕達諾起司改：起司片

格拉娜帕達諾（Grana Padano），「格拉娜（Grana）」在義大利語的意思是「顆粒」，是一種含水量少、顆粒感重的硬質起司，常磨碎用來調味。也可以在步驟7中使用1片起司片替代。

● 作法

瑞士薯餅作法相當簡單。圖／台灣廣廈提供

1. 2顆馬鈴薯切絲，泡冷水10分鐘，去除澱粉。

2. 剩下的1顆馬鈴薯用搗泥器搗碎後，放篩網上泡水。

3. 將培根均切成0.5cm寬的條狀。

4. 用廚房紙巾將步驟1馬鈴薯絲的水分吸乾，在碗裡放入馬鈴薯絲、步驟2的馬鈴薯泥、培根、鹽和研磨胡椒粒拌勻。

5. 接著倒入麵粉充分混合。

6. 平底鍋預熱後均勻倒入食用油，放入步驟5的馬鈴薯團在鍋裡攤平，以中火正反兩面各煎3～5分鐘。

7. 將馬鈴薯煎餅盛盤，然後倒上蛋黃和格拉娜帕達諾起司即完成。

● 享受美味的祕訣

1. 可搭配煎香腸、培根、綜合生菜葉和番茄醬。

2. 最後倒上蛋黃的步驟，也可以放上荷包蛋來替代生蛋黃。

作者介紹：金現淑。曾赴義大利阿爾馬的料理學校、西班牙阿爾巴哈卡的料理學校、TSUJIONE日本料理學院、泰國藍象料理學院、香港明星廚師料理學院、藍帶學院等多處進修料理知識。透過開設「想要料理」(wondercooking.co.kr)線上課程介紹世界料理，上過許多節目、在文化中心授課並負責餐飲供應、餐飲業品牌菜單諮詢等多樣工作，努力傳遞美味。