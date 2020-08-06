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偽出國！美食不求人／異國風晚餐派對 義式炸飯糰

聯合報 / 文／金現淑
義式炸飯糰。圖／台灣廣廈提供
義式炸飯糰。圖／台灣廣廈提供

想來點不同口味只能上餐廳？零廚藝也能製作看似高難度的異國料理嗎？金現淑老師示範的這一道「義式炸飯糰」，不只口感多層次，運用常見食材、融合蔬菜與濃郁番茄，一秒沉浸義大利風情。

【義大利傳統美食：義式炸飯糰】

義式炸飯糰的原名在義大利文中是「小橘子」的意思，是把飯和食材捏成圓形後油炸製成，因為外形長得像小顆的橘子而得名。一般會搭配以絞肉和番茄做成的義式番茄肉醬（Ragù Sauce）或水煮豌豆一起吃。

製作時間：40～50分鐘

份量：1份6個

義式番茄肉醬。圖／台灣廣廈提供
義式番茄肉醬。圖／台灣廣廈提供

● 材料準備

洋蔥 1顆（200g）

紅椒 1/4顆（50g）

紅蘿蔔 1/4根（50g）

培根 2條（30g，可省略）

白飯 1碗（200g）

蒜末 2大匙＋1大匙

奶油 1大匙

鹽 少許

研磨胡椒粒 少許

食用油 1大匙＋1大匙＋5杯（1L）

● 義式番茄肉醬

小番茄 3粒（45g）

牛絞肉 200g

整粒番茄罐頭 1杯（200g）

雞湯 1/2杯（雞湯塊1/4塊＋水1/2杯）

● 麵衣

麵粉 2大匙

雞蛋 1顆

麵包粉 4大匙

● 食材替代法

整粒番茄罐頭改：大顆熟番茄

番茄成熟後將整粒番茄去皮、浸泡在番茄汁裡做成罐頭，一般都是罐裝販售。也可拿2顆熟透的大番茄（300g），用刀在表面輕輕劃出十字，汆燙後剝皮壓碎來替代。

雞湯改：水

將熬煮雞肉、雞骨後的雞湯，加工製成雞湯塊、雞粉或罐裝雞湯。1/4塊的雞湯塊可用1/2小匙的雞粉或罐裝雞湯替代。義式炸飯糰的雞湯也可用等量的水替代。

TIP

蔬菜替代法

可以只用紅椒或紅蘿蔔其中一種來料理，讓蔬菜總量加起來達到100g即可。

● 製作步驟

1. 洋蔥、紅椒、紅蘿蔔去皮、培根切末，洗凈的小番茄對半切開。用廚房紙巾將牛絞肉的血水吸乾。

2. 平底鍋預熱後加入1大匙食用油、2大匙蒜末、步驟1的洋蔥末（一半）、紅椒末後炒2分鐘。再放入牛絞肉炒3分鐘。

3. 加入小番茄、整粒番茄罐頭、雞湯，轉中火用湯匙搗碎番茄煮7～8分鐘，即完成義式番茄肉醬。

4. 在預熱好的平底鍋裡倒入1大匙食用油、1大匙蒜末、步驟1另一半洋蔥末、紅蘿蔔末和培根，中火翻炒3分鐘。

5. 拿一個碗放入白飯、奶油、步驟4的炒料和研磨胡椒粒拌勻，均分成6等分並捏成圓形。

6. 打一顆蛋在碗裡攪散，依序讓步驟5的飯糰沾上麵粉→蛋液→麵包粉，完成飯糰的麵衣。

飯糰沾上麵粉→蛋液→麵包粉。圖／台灣廣廈提供
飯糰沾上麵粉→蛋液→麵包粉。圖／台灣廣廈提供

7. 在較深的平底鍋中倒入5杯食用油，加熱至180℃。放入步驟6的飯糰，以中火油炸3～4分鐘，過程中一邊攪拌。

8. 炸飯糰用篩網撈起，將油瀝乾，盛裝在容器裡搭配義式番茄肉醬即完成。

飯糰，以中火油炸3～4分鐘。圖／台灣廣廈提供
飯糰，以中火油炸3～4分鐘。圖／台灣廣廈提供

作者介紹：金現淑。曾赴義大利阿爾馬的料理學校、西班牙阿爾巴哈卡的料理學校、TSUJIONE日本料理學院、泰國藍象料理學院、香港明星廚師料理學院、藍帶學院等多處進修料理知識。透過開設「想要料理」(wondercooking.co.kr)線上課程介紹世界料理，上過許多節目、在文化中心授課並負責餐飲供應、餐飲業品牌菜單諮詢等多樣工作，努力傳遞美味。

【以上摘文選自《世界料理的基礎【全圖解】》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文：台灣廣廈提供、整理：記者柯意如】

書名／《世界料理的基礎【全圖解】》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖／台灣廣廈提供
書名／《世界料理的基礎【全圖解】》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖／台灣廣廈提供

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