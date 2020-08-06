偽出國！美食不求人／異國風香濃脆烤 新加坡咖椰吐司

在家偽出國，小資族也能在家庭廚房輕鬆做出異國風味。因為疫情關係，許多人無法出國品嘗美食，運用常見食材，做一道濃厚新加坡風的咖椰吐司，香濃烤麵包最讓人難以抗拒，快速簡單，肚子餓了馬上解饞！

【新加坡傳統美食：咖椰吐司】

烤得熱呼呼的吐司，塗上咖椰醬和冷藏塊狀奶油，就是新加坡超美味的咖椰吐司！咖椰醬是新加坡的代表醬料，用椰子、雞蛋、斑蘭葉（一種散發花香的植物）等製成的醬。可以用半熟的水煮蛋、醬油和白胡椒粉沾咖椰吐司吃，絕對讓你食指大動！

製作時間：10～15分鐘

份量：1份

● 材料準備

吐司 2片

咖椰醬 2大匙

冷藏奶油 50g

雞蛋 1顆

醬油 1/2小匙

白胡椒粉（或研磨胡椒粒） 少許

芝麻油 少許

● 食材替代法

咖椰醬改：雞蛋＋椰奶＋糖

咖椰醬滋味迷人，十分推薦大家購買。也可以使用替代方法！將2顆雞蛋打散過篩，在篩過的蛋液中加入150g糖、1杯椰奶（200mL）拌勻。小火煮約50分鐘～1小時，直到醬汁變得濃稠即完成。過程中要不斷攪拌以免結塊、燒焦。（以上醬汁約1杯的量，可冷藏保存5天）

TIP

白胡椒粉：黑胡椒是趁果實尚未熟透、呈現綠色時收成後乾燥製成，白胡椒則是去殼後乾燥製成。比起黑胡椒，加入白胡椒能讓食物變得更加爽口。

吐司挑選方法：咖椰吐司的特色是用很薄的吐司製作，建議選購薄片吐司，或是將厚片切半後來製作。

奶油要切得夠薄，成品才會美味。圖／台灣廣廈提供

● 製作步驟

1. 平底鍋預熱後放入薄片吐司，正反兩面各以中火烤1分30秒，直到表面呈微焦的金黃色（也可以用烤麵包機）。

2. 將其中1片烤好的吐司塗上咖椰醬。

3. 冷藏塊狀奶油切成0.5cm厚的片狀，排在塗了咖椰醬的吐司上。再把另一片吐司蓋上去。

4. 湯鍋加入3杯水煮滾後放入雞蛋，以中火水煮1分30秒起鍋。

5. 拿一個小碗，將蛋剝開放入碗中，倒入醬油、白胡椒粉和芝麻油。可用來沾吐司食用。

蛋是咖椰吐司不可或缺的重要材料。圖／台灣廣廈提供

TIP

奶油要切得夠薄，成品才會美味。

享受美味的祕訣：在蛋黃半熟的狀態打在碗中，濃郁的蛋液可當作醬汁使用，享受咖椰吐司時可搭配此醬汁。

作者介紹：金現淑。曾赴義大利阿爾馬的料理學校、西班牙阿爾巴哈卡的料理學校、TSUJIONE日本料理學院、泰國藍象料理學院、香港明星廚師料理學院、藍帶學院等多處進修料理知識。透過開設「想要料理」(wondercooking.co.kr)線上課程介紹世界料理，上過許多節目、在文化中心授課並負責餐飲供應、餐飲業品牌菜單諮詢等多樣工作，努力傳遞美味。

【以上摘文選自《世界料理的基礎【全圖解】》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文：台灣廣廈提供、整理：記者柯意如】