快訊

中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偽出國！美食不求人／異國風香濃脆烤 新加坡咖椰吐司

聯合報 / 文／金現淑
咖椰吐司是新加坡傳統點心。圖／台灣廣廈提供
咖椰吐司是新加坡傳統點心。圖／台灣廣廈提供

在家偽出國，小資族也能在家庭廚房輕鬆做出異國風味。因為疫情關係，許多人無法出國品嘗美食，運用常見食材，做一道濃厚新加坡風的咖椰吐司，香濃烤麵包最讓人難以抗拒，快速簡單，肚子餓了馬上解饞！

【新加坡傳統美食：咖椰吐司】

烤得熱呼呼的吐司，塗上咖椰醬和冷藏塊狀奶油，就是新加坡超美味的咖椰吐司！咖椰醬是新加坡的代表醬料，用椰子、雞蛋、斑蘭葉（一種散發花香的植物）等製成的醬。可以用半熟的水煮蛋、醬油和白胡椒粉沾咖椰吐司吃，絕對讓你食指大動！

製作時間：10～15分鐘

份量：1份

● 材料準備

吐司 2片

咖椰醬 2大匙

冷藏奶油 50g

雞蛋 1顆

醬油 1/2小匙

白胡椒粉（或研磨胡椒粒） 少許

芝麻油 少許

● 食材替代法

咖椰醬改：雞蛋＋椰奶＋糖

咖椰醬滋味迷人，十分推薦大家購買。也可以使用替代方法！將2顆雞蛋打散過篩，在篩過的蛋液中加入150g糖、1杯椰奶（200mL）拌勻。小火煮約50分鐘～1小時，直到醬汁變得濃稠即完成。過程中要不斷攪拌以免結塊、燒焦。（以上醬汁約1杯的量，可冷藏保存5天）

TIP

白胡椒粉：黑胡椒是趁果實尚未熟透、呈現綠色時收成後乾燥製成，白胡椒則是去殼後乾燥製成。比起黑胡椒，加入白胡椒能讓食物變得更加爽口。

吐司挑選方法：咖椰吐司的特色是用很薄的吐司製作，建議選購薄片吐司，或是將厚片切半後來製作。

奶油要切得夠薄，成品才會美味。圖／台灣廣廈提供
奶油要切得夠薄，成品才會美味。圖／台灣廣廈提供

● 製作步驟

1. 平底鍋預熱後放入薄片吐司，正反兩面各以中火烤1分30秒，直到表面呈微焦的金黃色（也可以用烤麵包機）。

2. 將其中1片烤好的吐司塗上咖椰醬。

3. 冷藏塊狀奶油切成0.5cm厚的片狀，排在塗了咖椰醬的吐司上。再把另一片吐司蓋上去。

4. 湯鍋加入3杯水煮滾後放入雞蛋，以中火水煮1分30秒起鍋。

5. 拿一個小碗，將蛋剝開放入碗中，倒入醬油、白胡椒粉和芝麻油。可用來沾吐司食用。

蛋是咖椰吐司不可或缺的重要材料。圖／台灣廣廈提供
蛋是咖椰吐司不可或缺的重要材料。圖／台灣廣廈提供

TIP

奶油要切得夠薄，成品才會美味。

享受美味的祕訣：在蛋黃半熟的狀態打在碗中，濃郁的蛋液可當作醬汁使用，享受咖椰吐司時可搭配此醬汁。

作者介紹：金現淑。曾赴義大利阿爾馬的料理學校、西班牙阿爾巴哈卡的料理學校、TSUJIONE日本料理學院、泰國藍象料理學院、香港明星廚師料理學院、藍帶學院等多處進修料理知識。透過開設「想要料理」(wondercooking.co.kr)線上課程介紹世界料理，上過許多節目、在文化中心授課並負責餐飲供應、餐飲業品牌菜單諮詢等多樣工作，努力傳遞美味。

【以上摘文選自《世界料理的基礎【全圖解】》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文：台灣廣廈提供、整理：記者柯意如】

書名／《世界料理的基礎【全圖解】》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖／台灣廣廈提供
書名／《世界料理的基礎【全圖解】》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖／台灣廣廈提供

雞蛋 新加坡

延伸閱讀

吳寶春麵包全聯買得到！2祕技打造5款獨家在地食材麵包

【食譜】和風素肉燥吐司捲餅。蛋奶素的低卡輕食

大阪街頭移植台灣 質感生活新提案

瑪陵坑溪遭丟吐司綿延300公尺發臭 男稱給人餵魚遭開罰

相關新聞

寶可夢快閃店前進台中、高雄 三大節慶系列首曝光

「法雅客寶可夢快閃店」暑假快閃高雄、台中。8月6日至8月30日於法雅客高雄草衙道門市、法雅客台中中港門市登場。搭配將於本...

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

全台獨家「府城漢堡節」來了！16家風味堡+啤酒喝到飽

去年兩天活動吸引上千人參與的台南晶英「府城漢堡節」，今年將於8月21至23日在佔地超過千坪的小西門國泰置地廣場盛大登場。...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

遠雄廣場推父親節活動 用動滋券還可抽台東3天2夜旅遊

父親節即將到來，位在新北汐止的iFG遠雄廣場推出相關禮品與餐飲優惠，希望藉由三倍券及動滋券刺激買氣，要讓消費者既能孝親，...

BURBERRY熱氣球形象圖 美出新高度簡直風景明信片

遼闊無垠的地景，讓人看了有眼睛一亮的驚艷，BURBERRY釋出夏季TB印花系列的美景視覺，以三張讓人屏息的壯觀地貌來烘托...

蔡詩芸分享手機心得 百萬金表入鏡大大幫加分

王陽明、蔡詩芸夫婦近年來致力於從藝人跨界為Youtuber網紅，最近更受到許多精品與廠商的青睞，接到許多業配宣傳。受歡迎...

偽出國！美食不求人／異國風簡易早午餐 瑞士薯餅

偽出國現在正夯，那就立刻用一趟餐桌的世界之旅，滿足味蕾、回憶旅遊美好。這一道歐風「瑞士薯餅」，無論一個人獨享，或是全家人...

偽出國！美食不求人／異國風香濃脆烤 新加坡咖椰吐司

在家偽出國，小資族也能在家庭廚房輕鬆做出異國風味。因為疫情關係，許多人無法出國品嘗美食，運用常見食材，做一道濃厚新加坡風...

偽出國！美食不求人／異國風晚餐派對 義式炸飯糰

想來點不同口味只能上餐廳？零廚藝也能製作看似高難度的異國料理嗎？金現淑老師示範的這一道「義式炸飯糰」，不只口感多層次，運...

熱門新聞

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

限時3天！7-11「大人節特別企畫」指定商品第2件半價，大杯美式咖啡3杯98元

8月最好運3大星座！ 保證能「心想事成」，天秤座衝了啦

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

元氣的一天／ 夏季食物保存 教你冰箱收納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。