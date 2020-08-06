新年份發表 Mondavi家族第四代再續新傳奇

最近台新銀行員工中15億威力彩金的消息，引發全國矚目，「億級富豪」的生活，實在令人充滿想像空間。那麼，「百億級富豪」的人生，又會是什麼樣貌呢？

貴為「加州葡萄酒之父」羅伯特‧ 蒙大維（Robert Mondavi）嫡孫、身為Mondavi家族第四代的Carlo Mondavi跟Dante Mondavi，正是一出生就擁有新台幣百億級家族資產的「百億級富豪」，但他們卻選擇了與一般人想像中截然不同的道路。

兄弟倆在2013年毅然離開家族舒適圈，跨過一個山脊、離家搬到加州索諾瑪海岸（Sonoma Coast），另起爐灶創立雷恩（RAEN）酒莊。

RAEN的原意是「Research Agriculture Enology Naturally」，他們回溯至幾百年前法國勃根地僧侶釀酒的方式，堅信與大自然共存，虛心傾聽自然，用最自然的耕作方法、最少的人工干預，不除草、不翻土，讓農地產生天然植被，呈現出最真實、最完美的風土寫照。

有別於家族酒莊以卡本內‧蘇維翁（Cabernet Sauvignon）為主軸的釀酒傳統，兄弟倆反而是法國勃根地葡萄酒的信徒，致力於釀造出全世界最棒的黑皮諾（Pinot Noir）。

雷恩酒莊的最新年份，日前在國內正式上市，優雅絕美。一支Carlo與Dante獻給他們最敬愛的祖父Robert Mondavi的代表作「索諾瑪聖羅伯黑皮諾紅酒 2017（Sonoma Coast Royal St. Robert Pinot Noir 2017）」，不可思議地充滿櫻桃、野莓以及玫瑰花瓣的香氣，在極度細緻優雅中又不失充滿魅力的勾魂力道；知名酒評家Robert Parker，給了它94分。

至於雷恩酒莊「羅斯堡查理農場夏多內白酒 2018（Fort Ross-Seaview Charles Ranch Chardonnay 2018）」，全世界只有在台灣跟美國本土發行。Carlo Mondavi表示：「這款白酒原本只是我們做來跟親朋好友分享的，只是台灣的代理商要求我一定要讓大家在台灣喝到，我們才特別出口到台灣。」

雷恩酒莊「索諾瑪聖羅伯黑皮諾紅酒 2017」，單瓶售價3690元；「羅斯堡查理農場夏多內白酒 2018」，單瓶售價4490元。

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