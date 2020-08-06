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瞄準老饕！ 美格威士忌2020首批原桶強度即將上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美格美國波本威士忌原桶強度預計8月中旬上市，建議零售價2,180元。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美格美國波本威士忌原桶強度預計8月中旬上市，建議零售價2,180元。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年「美威（美國威士忌）」迷們的大事之一，就是過往只在美國肯塔基州的美格（Maker's Mark）酒廠與國外販售的「美格美國波本威士忌原桶強度（Maker's Mark Cask Strength）」酒款，即將於8月中旬首度在台灣本土上市。

這次導入的「美格美國波本威士忌原桶強度」，是2020年的第一個批次，酒精濃度55.05%，格外令老饕們期待，老早就等著要嚐鮮。

這個被視為「美格美味之源」的原桶強度酒款，沒有任何添加物，酒液從橡木桶中取出，去除木屑之後，就直接裝瓶，多桶混合不兌水的做法，保留了最原始的美格風味，更展現了奔放且悠長的曼妙口感，可以說是美格酒廠特別為威士忌老饕們量身打造的專屬酒款。

美格酒廠完全沒在怕55.05%的高酒精度所可能帶來的口感上的刺激，非常有自信的直接裝瓶，完全是「武林高手」等級的作法。「美格美國波本威士忌原桶強度」可以說是把美格的焦糖、香草、果香風味，放到無限大，讓豐富的焦糖與木質口感，交織著綿延不絕的香草香氣直擊味蕾，真的令人拍案叫絕。

「美格美國波本威士忌原桶強度」，建議零售價2,180元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

定期採用手工轉動橡木桶，並且更換儲藏位置，確保熟成品質。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
定期採用手工轉動橡木桶，並且更換儲藏位置，確保熟成品質。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美格美國波本威士忌至今仍堅持每一瓶酒，皆採用手工蜂蠟，展現工匠熱情。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美格美國波本威士忌至今仍堅持每一瓶酒，皆採用手工蜂蠟，展現工匠熱情。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美格的命名者 Margie Samuels 所設計的經典酒瓶和酒標從未改變，至今仍使用家族傳承的印刷機器，手工印製酒標。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美格的命名者 Margie Samuels 所設計的經典酒瓶和酒標從未改變，至今仍使用家族傳承的印刷機器，手工印製酒標。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

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