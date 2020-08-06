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吳寶春麵包全聯買得到！2祕技打造5款獨家在地食材麵包
全聯自有品牌READ BREAD的麵包，自2017年推出以來，一直是隱藏版熱銷商品，日式生吐司自今年5月20日推出以來，更在短短70天內就創下2,500萬的超強業績。今日更宣布與世界冠軍麵包吳寶春麥方店合作，精心針對全聯客群喜好與食用情境設計了5款運用台灣在地當令食材製作的特色麵包，即日起陸續於全台超過千間全聯販售。
全聯總經理蔡篤昌表示，全聯READ BREAD去年整年擁有10億元的好成績，並以吐司、機製麵包、阪急麵包「黃金三隻腳」站穩烘焙市場，提供民眾更方便購買的去處。這次的合作，也是吳寶春首次和通路品牌聯名，打破以往在自家店舖手工製作的傳統，透過全台唯二魔術手設備以及特製吐司盒2大祕技，搭配水潤Q彈的湯種麵糰，克服了機製麵包與手工麵包的巨大差異，製作出柔軟細緻、仿職人手感的美味新品。
首波推出包括黑糖桂圓核桃吐司、芝麻蔓越莓核桃吐司、南瓜果子麵包、芒果貝果、瓜瓜大騷包共5款麵包，主打無添加防腐劑、色素、人工香精，並使用日本麵粉、100%天然奶油製作；全聯與吳寶春更齊心支持在地物產，將台灣各地的食材融入之中。
其中，「黑糖桂圓核桃吐司」傳承冠軍麵包酒釀桂圓的風味，使用台南東山產的桂圓與黑糖簡單提味；「芝麻蔓越莓核桃吐司」則嚴選台南善化小農純黑芝麻研磨而成的黑芝麻粉及黑芝麻醬，每一口都吃得到芝麻香。即日起至9月17日止，更推出期間限定日式甜麵包，「南瓜果子麵包」選用台灣在地花蓮瑞穗的東昇南瓜熬煮成餡；「瓜瓜大騷包」擇精挑細選台農57號地瓜，尾韻擁有獨特碳焙香氣；如果喜歡中西合併的風味，「芒果貝果」選用精選不經人工催熟的愛文芒果，經由低溫烘烤自然呈現芒果的香甜美味。全聯表示，之後還會持續不斷推出新款吳寶春麵包，依照不同時節盛產的食材入餡製作，用行動挺在地好物。
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