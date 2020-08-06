ZARA開賣平價版Jo Malone香水 超親民價格台灣也能買得到！

Jo Malone London品牌創辦人將同名品牌賣出後，於2011年另起爐灶香氛品牌Jo Loves，最近更攜手平價時尚品牌ZARA推出了「ZARA EMOTIONS」系列，消息曝光後讓不少粉絲相當期待。

只要是Jo Malone的粉絲，必定對杏桃花與蜂蜜、英國梨與小蒼蘭一定都不陌生，而且這些香氛更是出國必買的產品。但價格並不便宜，但好消息是在Jo Malon女士另外成立Jo Loves香氛品牌後，首度與ZARA合作，經過一年時間的研發，終於正式推出Emotions Collection by Jo Loves香水系列。Jo Malone女士表示，這系列香氛是從ZARA的時裝系列中汲取靈感，並擷取雙方在各自品牌領域的優點，創造了8款特殊的香味。而且ZARA Emotions系列包裝也延續了Jo Malone女士所喜愛的簡約風格，瓶身留白的標籤貼紙上寫著每一款香氛名稱。

推出了8瓶一組的套裝，可一次打包所有香味。圖／ZARA提供

Jo Malone女士並強調ZARA Emotions系列使用多年來喜愛的香料，因此味道皆具有經典迷人的個性和聲音，期待以藝術的方式講述香味的風景故事。包括了廣藿香、晚香玉、黑檀木或是葡萄柚等香調，都是Jo Malone London香氛也常出現的原料。每一款都推出10ML、40ML和90ML的容量，還推出了8瓶一組的套裝，一次打包所有香味。但讓粉絲激動的是售價超親民，只有原版Jo Malone的四分之一，而且8月13日起台灣消費者也不用透過代買，直接就能買到了！

ZARA Emotions系列香水90ML，1,290元。圖／ZARA提供

ZARA Emotions系列香水10ML，290元。圖／ZARA提供