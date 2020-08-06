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「德國百年餐廚WMF」首家Outlet店進駐華泰名品城折扣3折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
德國百年餐廚品牌WMF首家Outlet專門店進駐華泰名品城一期。圖／WMF提供
德國百年餐廚品牌WMF首家Outlet專門店進駐華泰名品城一期。圖／WMF提供

德國百年餐廚品牌WMF首度前進華泰名品城開設Outlet專門店，於8月7日進駐華泰名品城一期，最低折扣3折起。

WMF看好Outlet吸納廣大消費人潮與消費力，首家Outlet專門店進駐華泰名品城，近40坪的空間引進備餐、烹飪、用餐與品飲全系列品項，連最新的Fusiontec系列鍋具也都可見到。

WMF Outlet店推出奈彩米快力鍋獨家集中出清全面3折，明星商品不鏽鋼快力鍋，一般售價都要上萬元，現在PERFECT RDS 22cm 6.5L(防燄版)Outlet價7,580元，PERFECT PLUS 3.0/4.5L兩件套組Outlet價也不到1萬元就能入手。不鏽鋼五層炒鍋全面5折，烘焙專區推出餅乾切割模均一價99元，La Forme Plus烤模全系列也下殺3折。

慶祝開幕，8月7日至8月9日限時三天，WMF加碼推出Fusiontec單手鍋(16cm 1.3L)原價9,800元，限量特價3,800元。開幕期間，購買任一商品不限金額加贈限量蔬果削皮刀(數量有限贈完為止)。

快力鍋58折起。圖／WMF提供
快力鍋58折起。圖／WMF提供
最新的WMF Fusiontec系列鍋具。圖／WMF提供
最新的WMF Fusiontec系列鍋具。圖／WMF提供
餅乾切割模均一價99元。圖／WMF提供
餅乾切割模均一價99元。圖／WMF提供
德國百年餐廚品牌WMF首家Outlet專門店進駐華泰名品城一期。圖／WMF提供
德國百年餐廚品牌WMF首家Outlet專門店進駐華泰名品城一期。圖／WMF提供
奈彩米快力鍋絕版出清全面3折。圖／WMF提供
奈彩米快力鍋絕版出清全面3折。圖／WMF提供

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