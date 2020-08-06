「德國百年餐廚WMF」首家Outlet店進駐華泰名品城折扣3折起

德國百年餐廚品牌WMF首度前進華泰名品城開設Outlet專門店，於8月7日進駐華泰名品城一期，最低折扣3折起。

WMF看好Outlet吸納廣大消費人潮與消費力，首家Outlet專門店進駐華泰名品城，近40坪的空間引進備餐、烹飪、用餐與品飲全系列品項，連最新的Fusiontec系列鍋具也都可見到。

WMF Outlet店推出奈彩米快力鍋獨家集中出清全面3折，明星商品不鏽鋼快力鍋，一般售價都要上萬元，現在PERFECT RDS 22cm 6.5L(防燄版)Outlet價7,580元，PERFECT PLUS 3.0/4.5L兩件套組Outlet價也不到1萬元就能入手。不鏽鋼五層炒鍋全面5折，烘焙專區推出餅乾切割模均一價99元，La Forme Plus烤模全系列也下殺3折。