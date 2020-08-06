用珠寶捕捉螢火蟲的溫暖光芒 林曉同微光精靈系列新作

台灣珠寶設計師林曉同，創立品牌至今已滿20年了。陪伴的許多人一起走過這20年的歲月，林曉同推出微光精靈系列新作，以兒時回憶中夏夜裡散發點點光芒的螢火蟲為靈感，透過細膩鑲嵌組合彩色寶石、蛋白石、和鑽石不同的光芒，捕捉悠悠夏夜裡螢火蟲閃閃爍爍的溫暖光點。

熱愛探索大自然的林曉同設計師，心目中最難忘的記憶，包括孩提時代在林道小徑間遇見的螢火蟲。螢火蟲帶著點點火光，像是伸手就能抓住的星星，帶有奇幻的想像色彩，對他來說就是「微光精靈」。新作透過彩色寶石、鑽石與蛋白石勾勒出螢火蟲如精靈般的輕盈靈動與溫暖微光，共有3種不同造型的鍊墜與手鍊，除了寫實具象的呈現螢火蟲的姿態，也有抽象描繪點點光芒的設計；其中手鍊更配有創新的扣頭設計，除了展現極簡線條的時尚，也為配戴者帶來巧妙的驚喜。 林曉同推出微光精靈系列新作，以螢火蟲為靈感。圖／林曉同珠寶提供 林曉同微光精靈18K金鑽石項鍊，32,000元；手鍊28,000元。圖／林曉同珠寶提供 林曉同微光精靈18K金蛋面白翡手鍊，16,300元；項鍊19,900元。圖／林曉同珠寶提供 林曉同微光精靈18K金紅寶石蛋白石手鍊，20,000元；項鍊24,000元。圖／林曉同珠寶提供 林曉同微光精靈18K金鑽石項鍊，48,000元；手鍊43,800元。圖／林曉同珠寶提供 林曉同推出微光精靈系列新作，以螢火蟲為靈感。圖／林曉同珠寶提供 林曉同微光精靈18K金鑽石沙佛萊石手鍊，25,000元；項鍊29,000元。圖／林曉同珠寶提供 林曉同推出微光精靈系列新作，以螢火蟲為靈感。圖／林曉同珠寶提供