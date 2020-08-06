全台獨家「府城漢堡節」來了！16家風味堡+啤酒喝到飽

去年兩天活動吸引上千人參與的台南晶英「府城漢堡節」，今年將於8月21至23日在佔地超過千坪的小西門國泰置地廣場盛大登場。今年擴大活動規模、選定戶外千坪廣場，並邀請16家漢堡職人熱情與會，從場地至食材全面升級，在台北擁有超高人氣的美式漢堡餐車也將移師台南。

全台僅此一場、府城專屬的漢堡節，今年職人們特別將台南鄉鎮農特產「入堡」，像是西港西瓜綿、關廟竹筍、東山蜂蜜等在地食材，激盪出「府城獨有」的創意漢堡，現場包含「大內酪梨德州煙燻手撕丹麥豬堡」、「甜甜圈手撕豬肉爺堡佐秘製醃筍」、「鳳芒必露熱帶瑪德蓮堡」、「柚香嫩煎豬肉起司堡」、「鰻魚好旺潛艇堡」與加入安平蝦餅的「我要漢堡有夠蝦」等近50款特殊口味，台南晶英主廚團隊也不惜成本以頂級A5和牛搭配南部獨有的西瓜綿製作成「和牛晶寶堡」。

除了大口吃漢堡，也有各種趣味比賽、復古童玩和專人折汽球，其中，最刺激的莫過於8月22日、23日舉辦超熱血「大胃王漢堡比賽」，由ROBIN’S主廚鄭安宏與法籍西點主廚羅倫聯手製作12吋、重達6公斤的「重量級牛肉大漢堡」，兩人組隊報名1千元，限時內最快完成挑戰的優勝組別即可獲得價值1萬4千多元的住宿券；另外還有清涼消暑的「喝啤酒比賽」、適合親子參加的「紙飛機比賽」，以及World Gym教練帶來活力健康操等。

府城漢堡節有3種收費標準，單人299元內含150元抵餐費及軟性飲料暢飲；單人599元包括軟性飲料及啤酒暢飲、外加200元抵餐費；最受矚目的1,299元雙人套組，除了喝到飽及600元抵餐券，還加贈限量「最狂無敵福袋」。8月20日前至台南晶英臨櫃購買可享299元與599元單張9折早鳥優惠。

活動官網：https://lihi1.com/7yoru，或洽：06-390-3036。