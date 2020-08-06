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Palladium打造未來潮靴 注入電音元素、酷玩快轉符號

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Palladium以經典的PAMPA與PALLAKIX鞋型為基礎，注入電音元素、酷玩快轉符號打造出未來潮靴。圖／Palladium提供
Palladium以經典的PAMPA與PALLAKIX鞋型為基礎，注入電音元素、酷玩快轉符號打造出未來潮靴。圖／Palladium提供

法國軍靴品牌Palladium除了防水靴款穩站夏季熱門鞋款之外，品牌再度出手，以經典的PAMPA與PALLAKIX鞋型為基礎，注入電音元素、酷玩快轉符號打造出未來潮靴，搶眼配色讓人過目難忘。

繼推出象徵改變力量CHANGE魔鬼氈系列後，Palladium再次打造出夏季最潮靴款，以顯眼電音元素標誌搭配高彩度鞋身，還有潮流細節鞋帶與鞋跟處「TOMORROW IS BRIGHT」的大膽撞色設計，吸引年輕人的目光。不僅如此，還加入四色的可撕粘魔鬼氈鞋提織帶，鞋型以PAMPA經典軍靴為原型，鞋身採用天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代快轉、倒轉及暫停符號設計展現年輕世代勇於表達自我的個人態度。

鞋身採用天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代快轉、倒轉及暫停符號設計。圖／Palladium提供
鞋身採用天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代快轉、倒轉及暫停符號設計。圖／Palladium提供

此外，鞋帶更別具設計巧思，印有品牌積極發聲的「TOMORROW IS BRIGHT」核心精神，並且在後跟鞋提織帶與鞋身，大玩撞色標語設計。值得一提的是還同步推出隱藏版系列款式，不玩鞋身撞色而在魔鬼氈鞋提織帶、鞋舌以及鞋側Logo點綴色彩，打造設計亮點。同樣以PAMPA鞋型PALLAKIX鞋型成為系列款式，讓酷玩質感再進化，以經典黑靴結合四色魔鬼氈展現設計巧思。

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供
Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PALLAKIX DARE EXCHANGE鞋2,680元。圖／Palladium提供
Palladium TOMORROW明日潮靴系列PALLAKIX DARE EXCHANGE鞋2,680元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE EXCHANGE鞋2,480元。圖／Palladium提供
Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE EXCHANGE鞋2,480元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供
Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列2,480元。圖／Palladium提供
Palladium TOMORROW明日潮靴系列2,480元。圖／Palladium提供

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