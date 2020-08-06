Palladium打造未來潮靴 注入電音元素、酷玩快轉符號

法國軍靴品牌Palladium除了防水靴款穩站夏季熱門鞋款之外，品牌再度出手，以經典的PAMPA與PALLAKIX鞋型為基礎，注入電音元素、酷玩快轉符號打造出未來潮靴，搶眼配色讓人過目難忘。

繼推出象徵改變力量CHANGE魔鬼氈系列後，Palladium再次打造出夏季最潮靴款，以顯眼電音元素標誌搭配高彩度鞋身，還有潮流細節鞋帶與鞋跟處「TOMORROW IS BRIGHT」的大膽撞色設計，吸引年輕人的目光。不僅如此，還加入四色的可撕粘魔鬼氈鞋提織帶，鞋型以PAMPA經典軍靴為原型，鞋身採用天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代快轉、倒轉及暫停符號設計展現年輕世代勇於表達自我的個人態度。

鞋身採用天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代快轉、倒轉及暫停符號設計。圖／Palladium提供

此外，鞋帶更別具設計巧思，印有品牌積極發聲的「TOMORROW IS BRIGHT」核心精神，並且在後跟鞋提織帶與鞋身，大玩撞色標語設計。值得一提的是還同步推出隱藏版系列款式，不玩鞋身撞色而在魔鬼氈鞋提織帶、鞋舌以及鞋側Logo點綴色彩，打造設計亮點。同樣以PAMPA鞋型PALLAKIX鞋型成為系列款式，讓酷玩質感再進化，以經典黑靴結合四色魔鬼氈展現設計巧思。

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PALLAKIX DARE EXCHANGE鞋2,680元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE EXCHANGE鞋2,480元。圖／Palladium提供

Palladium TOMORROW明日潮靴系列PAMPA DARE REW FWD鞋2,480元。圖／Palladium提供