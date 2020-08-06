寶可夢快閃店前進台中、高雄 三大節慶系列首曝光
「法雅客寶可夢快閃店」暑假快閃高雄、台中。8月6日至8月30日於法雅客高雄草衙道門市、法雅客台中中港門市登場。搭配將於本月上市的寶可夢卡牌劍盾系列第二彈，「寶可夢快閃店」更擴大延伸到大魯閣草衙道一樓廣場，還有復活節、耶誕節、萬聖節商品將首次曝光登場。
寶可夢在高雄、台中兩地的快閃店有首次登場的「復活節」、「耶誕節」、「萬聖節」三大系列商品，皮卡丘、炎兔兒戴上花帽、可愛花圈的玩偶相當可愛吸睛外，還有萬聖節裝扮的路卡利歐、時拉比，以及耶誕風格的小火龍、皮卡丘。
這次「法雅客寶可夢快閃店」還帶來寶可夢劍盾新角色：蔥遊兵、毛辮羊、來電汪、霜奶仙、鋼鎧鴉，還有今年4月才在日本Pokémon Center獨家販售的限定系列，包括寶可夢探險隊及拉普拉斯乘龍等經典角色。趁著開學前，還可添購寶可夢保溫杯、紙膠帶、吊飾等可愛周邊。
另外，句商店與香港振光玩具公司再度攜手於台灣舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」即日起至8月31日在新光三越信義A8館1樓展出。現場展出包括2020聖地牙哥限定版三眼怪、七龍珠超級賽亞人之神孫悟空、X戰警死侍韋德等眾多款式。還有其他紐約漫畫展、西雅圖漫畫展等展覽限定款。另有漫威、迪士尼、七龍珠、電影系列等各系列總計超過600款以上的商品，讓FUNKO粉絲盡情瀏覽蒐集。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言