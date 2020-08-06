寶可夢快閃店前進台中、高雄 三大節慶系列首曝光

「法雅客寶可夢快閃店」暑假快閃高雄、台中。8月6日至8月30日於法雅客高雄草衙道門市、法雅客台中中港門市登場。搭配將於本月上市的寶可夢卡牌劍盾系列第二彈，「寶可夢快閃店」更擴大延伸到大魯閣草衙道一樓廣場，還有復活節、耶誕節、萬聖節商品將首次曝光登場。

寶可夢在高雄、台中兩地的快閃店有首次登場的「復活節」、「耶誕節」、「萬聖節」三大系列商品，皮卡丘、炎兔兒戴上花帽、可愛花圈的玩偶相當可愛吸睛外，還有萬聖節裝扮的路卡利歐、時拉比，以及耶誕風格的小火龍、皮卡丘。

這次「法雅客寶可夢快閃店」還帶來寶可夢劍盾新角色：蔥遊兵、毛辮羊、來電汪、霜奶仙、鋼鎧鴉，還有今年4月才在日本Pokémon Center獨家販售的限定系列，包括寶可夢探險隊及拉普拉斯乘龍等經典角色。趁著開學前，還可添購寶可夢保溫杯、紙膠帶、吊飾等可愛周邊。