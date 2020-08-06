甜蜜不漏接 伯爵情人節巧獻紅色系珠寶&腕表

中國七夕的情人節快要來臨，如果只挑一種顏色代表戀人，肯定會是紅色。紅色是熱情、紅色是甜蜜、紅色是悸動、紅色是暈眩。但紅色也有深淺明亮、濃淡輕重。伯爵（PIAGET）在中國情人節七夕前，一次推薦多款珠寶與腕表，悉數運用紅色為視覺，讓情人心意不漏接、甜蜜傳情。

粉紅色像是初戀、曖昧的青澀，29毫米的PIAGET Possession系列18K白金粉紅珍珠鑽表，選用了帶有粉嫩「櫻花粉紅」的珍珠母貝為表面，搭配上粉紅色的皮表帶，即便八月盛夏炎上，卻帶來如沐春風般的甜甜氣息，時標與表圈也鑲鑽，似戀人相識時的心內小鹿亂撞；顏色更為深邃的紅玉髓，同樣出現在Possession系列的18K玫瑰金紅玉髓鑽石手鍊上，輕巧的玫瑰金手環鑲嵌了一顆紅玉髓與0.04克拉的圓形切割鑽石，價格則在五萬以內，讓小資有機會輕鬆入手。