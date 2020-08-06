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新手必學！ 6大威士忌酒標用語

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮是調和式威士忌當中的佼佼者，擁護者眾多。圖／保樂力加提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
皇家禮炮是調和式威士忌當中的佼佼者，擁護者眾多。圖／保樂力加提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

Single Malt？Pure Malt？傻傻分不清？Single Cask？Cask Strength？指的又是什麼東西？這些經常在威士忌酒標上出現的用語，你都了解背後的含義嗎？

威士忌酒標上除了每一個人會首先注意到的品牌與年份以外，經常還會標示產區、單一麥芽或調和式…等資訊，可以幫助你掌握這一瓶威士忌的前世今生。

我們在這裡整理出經常出現在威士忌酒標上的6大用語，讓你快速掌握威士忌的基因密碼。

1）單一純麥威士忌（Single Malt）：許多人以為「Single Malt」指的是「單一一種麥芽」，其實不是的；「Single Malt」指的是「單一酒廠」。酒標上的「Single Malt」字樣，代表酒瓶中的麥芽酒，是由單一一家酒廠所生產，記錄了那個酒廠自己獨一無二的風土條件特色。

2）調和式威士忌（Blended Whisky）：「Blended Whisky」指的是「調和式威士忌」。「調和式威士忌」所使用的原料，不侷限於同一家酒廠，它可以使用來自於許多不同酒廠的原酒；在原料方面，也不侷限於麥芽，還包括各種不同的穀類威士忌，經過首席調酒師的調配之後，達到完美平衡。

3）天然酒色（Natural Color）：依照蘇格蘭法令，酒廠為了統一不同批次的威士忌酒色，可以在威士忌中加入焦糖來進行調色。但有些酒廠堅持以天然原色呈現，因此會在酒標上標示「Natural Color」，表明自己的酒完全未經調色，作為品質與酒廠風格上的堅持。

4）單一桶威士忌（Single Cask）：「Single Cask」指的是「單一酒桶」。通常是首席調酒師發現某一桶原酒特別出色，使他不想將這桶酒，跟其他的威士忌混合在一起，因此特別以「Single Cask」的方式來裝瓶，直接進入市場販售。「Single Cask」的酒，真的是「賣一瓶、少一瓶」，算是威士忌中的「珍稀款」。

5）原桶強度（Cask Strength）：「Cask Strength」指的是不加水稀釋，直接裝瓶，維持酒液在橡木桶中的酒精度，酒精濃度大多介於50～60% 左右，是許多資深老饕的最愛。

6）非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）：「冷凝過濾」指的是把即將裝瓶的威士忌，降溫至攝氏4度以下，讓酒液中自然產生細微白色固體凝結之後，再把這些白色固體過濾掉，讓威士忌的「賣相」更好。所謂「非冷凝過濾」，在裝瓶前還是會用過濾網過濾酒渣，但不會進行降溫處理，進而保留其中的芳香物質，讓威士忌的風味更加豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）可以保留酒液中的芳香物質，讓威士忌的風味更加豐富。圖／格蘭多納提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）可以保留酒液中的芳香物質，讓威士忌的風味更加豐富。圖／格蘭多納提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Single Malt單一純麥威士忌是現今市場主流。圖／台灣愛丁頓提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Single Malt單一純麥威士忌是現今市場主流。圖／台灣愛丁頓提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
口味強勁、拳拳到肉的原桶強度（Cask Strength），是老饕們的最愛。圖／台灣三得利提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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