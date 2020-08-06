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郭雪芙夏季保養靠冰鎮！愛用嬌蘭神蜜水 快閃店超好拍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
郭雪芙出席嬌蘭皇家蜜境快閃店。圖／嬌蘭提供
郭雪芙出席嬌蘭皇家蜜境快閃店。圖／嬌蘭提供

久未露面的郭雪芙，昨天為了代言的保養品牌嬌蘭，慶祝皇家蜂王乳系列10周年，現身在皇家蜜境快閃店，近期較多時間在家的她，提到夏季保養的秘訣，透露最近愛用嬌蘭新品神蜜水（皇家蜂王乳蜜露），而且要冰鎮之後，再濕敷，讓肌膚又彈又亮。

郭雪芙代言嬌蘭，本身就是品牌蜂王乳系列的愛用者，每一款都自己用過，譬如最夯的皇家蜂王乳平衡油，她說很滋潤，但是質地輕透，能讓肌膚長時間潤澤；皇家蜂王乳雙導精華則能讓肌膚對抗地心引力。

嬌蘭在10年前推出皇家蜂王乳系列，也藉此投入資源在蜜蜂的保育上面，去年度郭雪芙也曾到法國烏埃尚島，了解嬌蘭在蜜蜂保育上的努力。

嬌蘭也在全台打造皇家蜜境快閃店，即日起至8月10日在新光三越信義A8，之後在全台百貨指定專櫃巡迴，即日起至9月6日，只要透過嬌蘭LINE官方帳號，線上報名體驗闖關活動，至實體專櫃完成4大關卡，就免費贈送神蜜水15ml，還有蜂蜜特調飲。

4大關卡分別是小黑蜂闖關，探訪灑花蜜境能透過AR實境拍出美照，體驗神蜜新品感受神蜜水濕敷的效用，飛越法式香氛雨找到自己命中註定的香水。於現場購買神蜜水150ml正貨，就送40ml與皇家蜂巢化妝棉。消費滿18,000元（內含2款蜂王系列產品），送冰蜂青春小冰箱，詳情可上 https://reurl.cc/yZzbel 。

嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
郭雪芙曾受邀至法國，了解嬌蘭如何保育蜜蜂。圖／嬌蘭提供
郭雪芙曾受邀至法國，了解嬌蘭如何保育蜜蜂。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
嬌蘭皇家蜜境快閃店好玩又好拍。記者劉小川／攝影
郭雪芙（右）與嬌蘭台灣總經理Kelly出席皇家蜜境快閃店。圖／嬌蘭提供
郭雪芙（右）與嬌蘭台灣總經理Kelly出席皇家蜜境快閃店。圖／嬌蘭提供
在皇家蜜境快閃店完成指定闖關活動，送神蜜水15ml與蜂蜜特調。圖／嬌蘭提供
在皇家蜜境快閃店完成指定闖關活動，送神蜜水15ml與蜂蜜特調。圖／嬌蘭提供
在皇家蜜境快閃店消費滿18,000元（內含2款蜂王系列產品），送冰蜂青春小冰箱。圖／嬌蘭提供
在皇家蜜境快閃店消費滿18,000元（內含2款蜂王系列產品），送冰蜂青春小冰箱。圖／嬌蘭提供

蜜蜂 品牌 郭雪芙

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