郭雪芙夏季保養靠冰鎮！愛用嬌蘭神蜜水 快閃店超好拍

久未露面的郭雪芙，昨天為了代言的保養品牌嬌蘭，慶祝皇家蜂王乳系列10周年，現身在皇家蜜境快閃店，近期較多時間在家的她，提到夏季保養的秘訣，透露最近愛用嬌蘭新品神蜜水（皇家蜂王乳蜜露），而且要冰鎮之後，再濕敷，讓肌膚又彈又亮。

郭雪芙代言嬌蘭，本身就是品牌蜂王乳系列的愛用者，每一款都自己用過，譬如最夯的皇家蜂王乳平衡油，她說很滋潤，但是質地輕透，能讓肌膚長時間潤澤；皇家蜂王乳雙導精華則能讓肌膚對抗地心引力。

嬌蘭在10年前推出皇家蜂王乳系列，也藉此投入資源在蜜蜂的保育上面，去年度郭雪芙也曾到法國烏埃尚島，了解嬌蘭在蜜蜂保育上的努力。

嬌蘭也在全台打造皇家蜜境快閃店，即日起至8月10日在新光三越信義A8，之後在全台百貨指定專櫃巡迴，即日起至9月6日，只要透過嬌蘭LINE官方帳號，線上報名體驗闖關活動，至實體專櫃完成4大關卡，就免費贈送神蜜水15ml，還有蜂蜜特調飲。