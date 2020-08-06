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父親節用寶格麗獻孝心 超薄腕表與經典戒指妝點帥爸
還在掙扎要送什麼父親節禮物？如果送禮不是很確定，經典名牌是絕對是不出錯的首選。義大利精品寶格麗（BVLGARI）為迎接父親節的到來，推薦品牌著名的OCTO FINISSIMO系列腕表，外型融會超薄的優雅與八角造型的幾何陽剛感。而辨識度極高的B.zero1系列戒指，更是風靡全球逾30年的設計。在這充滿感恩的季節，將對父親的感恩與敬意化為腕間的刻度，感謝父親對家人的誠摯付出。
寶格麗的OCTO FINISSIMO系列腕表，自2014年起，便在不同功能的腕表項目中接連打破人類超薄腕表紀錄，展現不畏挑戰、勇於突破自我的精神。而OCTO意思為「八」，表殼設計融入八角造型，在方與圓之間巧玩幾何美學、辨識度高。是經典的休閒紳士款腕表。而設計概年來自羅馬圓形競技場的B.zero1系列珠寶，獨特的螺旋元素，彷彿微型建築，備有多色高科技陶瓷、不同色調的金質等多種材質可選，也是非常容易打動父親的好禮。
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