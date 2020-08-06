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G-SHOCK半透螢光系列腕表搶市 果凍透明感夏季裝潮首選
視覺清涼的透明感單品，對是夏季造型必備，G-SHOCK就讓經典的GA-110與DW-5600、DW-6900系列表款，換上帶螢光配色的透明外觀，吸睛度破表。想要裝潮，Nixon招牌的「金表」系列也不容錯過，戴出與眾不同的型男高度。
流行感十足的半透明螢光材質再度成為主流，清透質感是配搭夏季造型首選。G-SHOCK特別將慶祝25周年慶的DW-6900系列、指針數位雙顯的GA-110系列與經典5600系列注入透灰、水藍與霧白打造半透明表身，表盤點綴著萊姆黃綠或豔陽橘紅色調，帶有穿透感的表殼微微透出黃綠或橘紅光感，讓整體設計更加搶眼。G-SHOCK藉由撞色設計增添層次風格，一曝光就引起消費者討論，最熱門的莫過於DW-5600系列，方正的外型因為半透明材質，少了陽剛感，因此有不少女性也愛。
而Nixon則在這季準備了全系列「金表」，包括了Regulus SS、Siren和Re-run款都有金色的配置。由Nixon與美國特種部隊共同研發的電Regulus SS腕表，以全金屬不鏽鋼材質打造，搭配俐落方形表框，以及46毫米大表徑，點綴了金色後，更有率性潮流感。Siren跳脫運動表規則，搭配了金色米蘭鍊帶，無論男生、女生都能配戴。 Re-run則具備致敬80年代潮流的經典方型表殼，就像回到電子表剛興起的時候，少見的黃金配色也讓表款的復古感更強烈。
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