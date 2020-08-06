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關詩敏、謝欣穎愛上黑色皮洋裝 怎麼搭都很帥氣性感
黑色洋裝是很多人正式場合穿搭首選，不過在這麼多款式中怎樣的設計能顯得更有氣勢？也許皮革元素是不錯的選擇。
當年因參與第一屆《華人星光大道》而出道的關詩敏，加入亞神音樂後終於發行了睽違4年的最新專輯《Masterpiece》，在曲風和整體形象上都做了很大的改變，昨天在發片記者會上更是展現出從甜美的小女孩蛻變成性感俐落輕熟女魅力，讓人眼睛為之一亮。
關詩敏在發片記者會上穿的是台灣設計師李維錚（ Jenn Lee ）的同名服裝品牌打造的黑色皮革洋裝，這件洋裝以蓬蓬羊腿袖配上平口小翻領設計，露出肩膀與鎖骨線條，加上貼身的短裙剪裁又搭配濕髮造型、BV網布鍊帶性感高跟鞋，顯得非常火辣！這次她在專輯中與Karencici合作《別弄花我的妝》，探討網路酸民文化和女性自主、活出自信議題，也與王牌製作人Starr Chen合寫《別再問我怎麼辦》、《其實你是小偷》，用R&B、復古電子舞曲炒熱氣氛，而慢歌部分《 美麗的 我不碰就是了 》、《 Why are we here 》也展現愛情裡的柔美小女人靈魂，可說是詮釋百變姿態的一張專輯。
另一方面，謝欣穎與林柏宏合作的新片《怪胎》昨日也舉行首映活動，謝欣穎同樣身穿黑色皮革洋裝，不對稱的上身剪裁露出半邊肩線，搭配左右開衩長裙、寬皮帶裝飾，流露帥氣個性同時不失性感。《怪胎》是台灣首支以iPhone拍攝而成的電影，先前曾在義大利烏地內遠東影展線上首映，頗受好評，全台8月7日正式上映。
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