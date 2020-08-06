米飛、史努比領軍 10大角色進駐誠品「故事大飯店」

由miffy、史努比領軍，集結歐、美、日、台10大故事角色的「故事大飯店」主題展，今天起在誠品信義店6樓展開。展覽打造各角色主題房，另外，現場一進門則有「猿田彥 Ｘ miffy」獨家期間限定店，推出兩款miffy限定飲品，飲品上搭配上miffy的招牌臉，相當療癒。

誠品「故事大飯店」主題房包括，「miffy主題房」重現miffy故事裡的家，並集結許多誠品與miffy獨家聯名設計商品，像是miffy頭像藍牙耳機、miffy超薄折疊小風扇、miffy口罩盒、多款miffy購物袋等，另有miffy線框掛飾、miffy造型口金包等，滿屋子都是miffy周邊，miffy粉絲別錯過。

「史努比主題房」展出70周年限定太空人造型大型史努比積木，以及史努比周邊。另外，還有首度海外販售的日本野貓軍團咖啡廳（NORANEKO COFFEE）。「屁屁偵探主題房」則可和120公分等身屁屁偵探合影。另有「角落小夥伴」主題房；世界知名繪本「好餓的毛毛蟲主題房」有300公分蝴蝶牆；風靡日本、台灣的「怪傑佐羅力」；「田鼠阿佛」、「噴火龍阿古力」等。透過角色魅力，不只吸引小孩，也讓大人重拾童心。

【故事大飯店】

時間：8/6～8/24

主展場：誠品信義店6樓展演廳