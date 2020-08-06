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adidas、PUMA教你挑對鞋款 果嶺時尚穿搭不輸人！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA Golf IGNITE NXT CRAFTED高球鞋5,680元。圖／業者提供
PUMA Golf IGNITE NXT CRAFTED高球鞋5,680元。圖／業者提供

別以為在果嶺上揮竿的人都不注重時尚，正好相反，除了機能性之外，高顏值的配件更是高爾夫球球友所追求的。adidas Golf就推出全新巡迴賽級別的專業鞋款，提升機能性還有亮色搭配。PUMA Golf則將舒適與科技結合，打造出高雅外觀的IGNITE NXT CRAFTED高球鞋。

TOUR360 XT SL 2系列為adidas Golf鞋款中首次將無釘鞋概念融入設計，利用FORGING科技實現360度全面包覆，加強足弓的優越穩定性，同時減輕鞋子的重量與厚度。改良升級版的TPU外底搭配X-TRAXION鞋底科技，讓球友在行走與揮桿時能更有效地控制平衡，穩定腳掌以適應各樣地形。此外，這系列也保留了上一代的X形扭轉系統，連接前足與後跟部分以穩定大底，降低地面回震力。此外，還推出專為女性設計的無釘鞋款，以及鞋面採用織面設計的TOUR360 XT SL TEX高球鞋，選用天空藍與灰銀色系做搭配，溫柔且不失質感。

而PUMA Golf的IGNITE NXT CRAFTED則有古典的外型，運用天然皮革製成的鞍部設計，搭配有機體變化的強大抓地力構造。全長式 IGNITE Foam 中底包覆在 SOLESHIELD 裡層提升耐用性，鞋面以高級皮革包裹 PWRFRAME鞍部加固材質，將 PWRFRAME TPU 策略性地配置在鞋履高反應力區域，更能有效實現輕量支撐與強化穩定性。共推出紳士黑金及雅痞白金，搭配典雅的金色Logo，凸顯手工製鞋的細膩美感。

adidas golf TOUR360 XTSL-2系列男款高球鞋6,680元。圖／adidas golf提供
adidas golf TOUR360 XTSL-2系列男款高球鞋6,680元。圖／adidas golf提供

adidas golf TOUR360 XTSL-2系列男款高球鞋7,580元。圖／adidas golf提供
adidas golf TOUR360 XTSL-2系列男款高球鞋7,580元。圖／adidas golf提供

adidas golf TOUR360 XTSL-2系列女款高球鞋6,480元。圖／adidas golf提供
adidas golf TOUR360 XTSL-2系列女款高球鞋6,480元。圖／adidas golf提供

adidas PUMA

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