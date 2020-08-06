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只要手上有枚賽車表 虛擬車神換你當！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Roger Dubuis，Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表，C-SMC碳纖維、鈦金屬，45毫米，是手腕上的微形「類」超跑，全世界一只，價格店洽。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表，C-SMC碳纖維、鈦金屬，45毫米，是手腕上的微形「類」超跑，全世界一只，價格店洽。圖 / Roger Dubuis提供。

即便疫情似乎仍有捲土重來的趨勢，但世界逐漸進入重新運轉的後疫情時代。F1一級方程式賽車（Formula One）已於日前開跑，呼聲極高的Mercedez車手、也是萬國表（IWC）品牌代言人的Lewis Hamilton不負眾望，拿下銀石賽道的分站冠軍，再度炒熱賽車賽事氣氛。雖然冠軍只能擁有一位，但追求速度過程中的樂趣，可絕對不會只有一種。

時速動輒輕鬆破百的超跑是頂級玩家的大玩具，Roger Dubuis與超跑品牌藍寶堅尼合作已有時日，「Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表」則是兩造的最新聯名之作，並以藍寶堅尼的車款名稱「Essenza SCV12」打響名號。兩個傾斜角45度的游絲擺輪、X型「引擎室拉桿」，以及頗具賽車風格的「動力儲存」顯示，加上貫穿諸多細節、由藍寶堅尼綠色超跑車成色而來的綠色細節，鮮豔、夠嗆，實際配色可客訂、全世界限量一只，比當F1分站冠軍還要過癮。

Bell & Ross的R.S. 20 X1則與F1雷諾車隊合作，將酷炫的黑黃組合，挪用為X1陀飛輪腕表的視覺，這枚超限量的複雜功能款式，將賽車複雜的機械感以鏤空的BR-Cal.283手上鍊陀飛輪計時碼表機芯呈現。R.S. 20賽車尾部的鮮豔黃色、被勾勒在表圈內側的計時刻度，45毫米的磨砂鈦金屬與啞光陶瓷表殼則帶來蓄勢待發的力量感。陀飛輪框架上並有Bell & Ross經典的「&」Logo、別具玩趣，全世界限量20只。

和超跑品牌「藍寶堅尼」合作多年的Roger Dubuis，近期推出全世界客訂一只的Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表，傾斜式雙擒縱結構和高科技複合物料，瞄準金字塔頂端的超跑客。圖 / Roger Dubuis提供。
和超跑品牌「藍寶堅尼」合作多年的Roger Dubuis，近期推出全世界客訂一只的Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表，傾斜式雙擒縱結構和高科技複合物料，瞄準金字塔頂端的超跑客。圖 / Roger Dubuis提供。
Bell & Ross，R.S. 20 X1陀飛輪腕表，全球限量20只，629萬元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，R.S. 20 X1陀飛輪腕表，全球限量20只，629萬元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross從2016年起和F1雷諾車隊合作，共享對風格與速度的永恆追求。圖 / Bell & Ross提供。
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