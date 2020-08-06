只要手上有枚賽車表 虛擬車神換你當！

即便疫情似乎仍有捲土重來的趨勢，但世界逐漸進入重新運轉的後疫情時代。F1一級方程式賽車（Formula One）已於日前開跑，呼聲極高的Mercedez車手、也是萬國表（IWC）品牌代言人的Lewis Hamilton不負眾望，拿下銀石賽道的分站冠軍，再度炒熱賽車賽事氣氛。雖然冠軍只能擁有一位，但追求速度過程中的樂趣，可絕對不會只有一種。

時速動輒輕鬆破百的超跑是頂級玩家的大玩具，Roger Dubuis與超跑品牌藍寶堅尼合作已有時日，「Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表」則是兩造的最新聯名之作，並以藍寶堅尼的車款名稱「Essenza SCV12」打響名號。兩個傾斜角45度的游絲擺輪、X型「引擎室拉桿」，以及頗具賽車風格的「動力儲存」顯示，加上貫穿諸多細節、由藍寶堅尼綠色超跑車成色而來的綠色細節，鮮豔、夠嗆，實際配色可客訂、全世界限量一只，比當F1分站冠軍還要過癮。