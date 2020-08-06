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7-11迎七夕！「Hello Kitty牛郎織女限定版對偶、史努比浪漫花束」融化情人的心

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
七夕史努比傳心意玩偶（25cm），售價599元。圖／7－ELEVEN提供
七夕史努比傳心意玩偶（25cm），售價599元。圖／7－ELEVEN提供

每到情人節，7－ELEVEN都會推出可愛的巧克力花束、糖果禮盒，方便情人們表達愛意，8月25日是七夕情人節，尤其近來「像極了愛情」這句話在社群掀起一股熱潮，7－ELEVEN看準甜蜜商機推出一系列期間限定浪漫小物，其中像是七夕Hello Kitty花之精靈絨毛玩偶、Hello Kitty牛郎織女限定版對偶、史努比浪漫花束、七夕史努比傳心意玩偶等不僅能討另一半芳心，更值得粉絲收藏。

7－ELEVEN七夕推出的Hello Kitty花之精靈絨毛玩偶是Hello Kitty「美好夏日．花之精靈」主題的大型絨毛玩偶，額頭及背面綁上幻彩藍及嫩粉色的蝴蝶結，並有獨特的金莎小捧花，附贈質感紙盒，送禮、收藏皆宜，售價1,499元；Hello Kitty牛郎織女限定版對偶讓Kitty和Daniel穿上精緻的牛郎織女服飾，附贈透光精緻提袋，內附3入裝金莎巧克力，也是Kitty粉必收，售價1,299元；七夕史努比浪漫花束以特製粉色永生滿天星搭配粉嫩愛心史努比，售價399元；七夕史努比傳心意玩偶史努比高25cm，附史努比印花提袋與3入裝金莎巧克力，售價599元。

即日起7－ELEVEN即日起展開七夕情人節主題架，精選近10款不同規格的金莎巧克力，指定品項可享任選2件75折優惠；7－ELEVEN國際精品專櫃也將於8月12日起推出七夕情人節活動，包括韓國Sweetory杏仁巧克力球、日本味覺糖手撕軟糖系列、韓國YOUUS爆米花等指定商品購買兩件皆享折扣。

OPEN小將結合珍珠奶茶打造全新情人節獻禮，推出「OPEN！造型珍珠奶茶杯娃娃」， 8月12日起於OPEN！專櫃門市、7－ELEVEN漢中OPEN！主題店門市、7－ELEVEN線上購物同步販售，杯蓋使用OPEN小將滿版大頭設計，杯子裡是手持珍珠的OPEN小將玩偶，附背帶設計彷彿將珍珠奶茶隨身帶著走，售價320元。

此外，7－ELEVEN也推出適合愛心便當、假日浪漫野餐的「Kitty愛旅行X露營野餐趣」系列商品，8月12日起於3,000間門市獨家首賣Hello Kitty 304不鏽鋼餐具組、Hello Kitty多功能萬用墊，8月22日還有超萌的Hello Kitty造型便當盒。

7－ELEVEN推出多款七夕期間限定浪漫小物。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN推出多款七夕期間限定浪漫小物。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty傳情絨毛玩偶（花之精靈），售價1,499元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty傳情絨毛玩偶（花之精靈），售價1,499元。圖／7－ELEVEN提供
七夕史努比浪漫花束（13cm），售價399元。圖／7－ELEVEN提供
七夕史努比浪漫花束（13cm），售價399元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty 304不鏽鋼餐具組，售價499元、共4款，8月12日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty 304不鏽鋼餐具組，售價499元、共4款，8月12日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty多功能萬用墊，售價599元，8月12日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty多功能萬用墊，售價599元，8月12日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
OPEN！造型珍珠奶茶杯娃娃，售價320元，8月12日起於OPEN！專櫃門市、7－ELEVEN漢中OPEN！主題店門市、7－ELEVEN線上購物同步販售。圖／7－ELEVEN提供
OPEN！造型珍珠奶茶杯娃娃，售價320元，8月12日起於OPEN！專櫃門市、7－ELEVEN漢中OPEN！主題店門市、7－ELEVEN線上購物同步販售。圖／7－ELEVEN提供
七夕寶可夢情人節可可禮盒，內附限量造型貼紙，售價349元。圖／7－ELEVEN提供
七夕寶可夢情人節可可禮盒，內附限量造型貼紙，售價349元。圖／7－ELEVEN提供
OPEN！造型珍珠奶茶杯娃娃，售價320元，8月12日起於OPEN！專櫃門市、7－ELEVEN漢中OPEN！主題店門市、7－ELEVEN線上購物同步販售。圖／7－ELEVEN提供
OPEN！造型珍珠奶茶杯娃娃，售價320元，8月12日起於OPEN！專櫃門市、7－ELEVEN漢中OPEN！主題店門市、7－ELEVEN線上購物同步販售。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty造型便當盒（紅），售價699元，8月22日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty造型便當盒（紅），售價699元，8月22日起於7－ELEVEN 3,000間門市上市。圖／7－ELEVEN提供
七夕Hello Kitty牛郎織女限定版對偶，售價1,299元。圖／7－ELEVEN提供
七夕Hello Kitty牛郎織女限定版對偶，售價1,299元。圖／7－ELEVEN提供

Hello Kitty 七夕 珍珠奶茶

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