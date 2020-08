7-11迎七夕！「Hello Kitty牛郎織女限定版對偶、史努比浪漫花束」融化情人的心

每到情人節,7-ELEVEN都會推出可愛的巧克力花束、糖果禮盒,方便情人們表達愛意,8月25日是七夕情人節,尤其近來「像極了愛情」這句話在社群掀起一股熱潮,7-ELEVEN看準甜蜜商機推出一系列期間限定浪漫小物,其中像是七夕Hello Kitty花之精靈絨毛玩偶、Hello Kitty牛郎織女限定版對偶、史努比浪漫花束、七夕史努比傳心意玩偶等不僅能討另一半芳心,更值得粉絲收藏。

7-ELEVEN七夕推出的Hello Kitty花之精靈絨毛玩偶是Hello Kitty「美好夏日.花之精靈」主題的大型絨毛玩偶,額頭及背面綁上幻彩藍及嫩粉色的蝴蝶結,並有獨特的金莎小捧花,附贈質感紙盒,送禮、收藏皆宜,售價1,499元;Hello Kitty牛郎織女限定版對偶讓Kitty和Daniel穿上精緻的牛郎織女服飾,附贈透光精緻提袋,內附3入裝金莎巧克力,也是Kitty粉必收,售價1,299元;七夕史努比浪漫花束以特製粉色永生滿天星搭配粉嫩愛心史努比,售價399元;七夕史努比傳心意玩偶史努比高25cm,附史努比印花提袋與3入裝金莎巧克力,售價599元。

即日起7-ELEVEN即日起展開七夕情人節主題架,精選近10款不同規格的金莎巧克力,指定品項可享任選2件75折優惠;7-ELEVEN國際精品專櫃也將於8月12日起推出七夕情人節活動,包括韓國Sweetory杏仁巧克力球、日本味覺糖手撕軟糖系列、韓國YOUUS爆米花等指定商品購買兩件皆享折扣。

OPEN小將結合珍珠奶茶打造全新情人節獻禮,推出「OPEN!造型珍珠奶茶杯娃娃」, 8月12日起於OPEN!專櫃門市、7-ELEVEN漢中OPEN!主題店門市、7-ELEVEN線上購物同步販售,杯蓋使用OPEN小將滿版大頭設計,杯子裡是手持珍珠的OPEN小將玩偶,附背帶設計彷彿將珍珠奶茶隨身帶著走,售價320元。