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用紅蘋果表達愛意 GUCCI七夕系列講述浪漫希臘神話
看膩了愛心系列的情人節商品？ 那就換換蘋果吧！GUCCI因應七夕情人節推出特別系列，選用紅色的手繪蘋果印花巧妙結合經典雙G Logo，用蘋果象徵的愛與青春作為歌頌情感的標誌。
GUCCI創意總監Alessandro Michele熱愛大自然，也喜歡在設計中注入希臘神話概念。在古希臘神話中，天神宙斯與赫拉在婚禮中收到大地女神蓋亞餽贈的蘋果樹，充滿神秘魔力的蘋果樹自此被巨龍守護在遙遠的聖園，終年生意盎然的蘋果樹永不凋謝，代表永恆的愛情，傳說吃下這些蘋果的人們將可擁有擄獲心上人心的力量。Alessandro Michele藉此典故發想七夕情人節系列，再加上GUCCI的雙G字母合在一起剛好和蘋果的形狀很像，配上紅色底色和綠色葉片別有巧思。
全系列包含包款、鞋子和手表、傢飾小物等，像是雙G面料搭配蘋果印花的後背包、相機包、腰包、Padlock鍊帶包、New Ace球鞋，還有搭配純白皮革的Tennis 1977球鞋、GG Marmont迷你翻蓋包等等。此外，GUCCI也推出相關主題的手機桌布、EMOJI、GIF及小影片，讓大家除了用實體商品傳遞愛意，在網路的世界也能同步放閃表達心意。
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