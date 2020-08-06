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漢堡王9月1日進駐台南！ 獨家推「HERSHEY’S巧克力華堡」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
漢堡王將於台南店獨家推出「HERSHEY’S巧克力華堡」。圖／漢堡王提供
漢堡王將於台南店獨家推出「HERSHEY’S巧克力華堡」。圖／漢堡王提供

漢堡王終於要重返台南了！近年積極開拓南台灣市場的漢堡王，將於9月1日正式進駐台南，開設台南首店。店內為延續台南的香甜料理風氣，因此也將限量推出全球獨家的「HERSHEY’S巧克力華堡」。為慶祝開幕，還有「華堡買1送1」、「買套餐送購物袋」等不同的慶祝優惠。

離開高雄多年之後，漢堡王於2019年12月重新返回高雄，陸續於高雄火車站商圈、大魯閣草衙道、左營新光三越等地點開設門市，而鄰近的台南民眾，近年也不斷期盼漢堡王能夠進駐府城。其實漢堡王曾在2010年開設台南仁德家樂福門市，2013年撤出台南市場至今。經過7年的等待，漢堡王將於9月1日正式進駐台南成功路，重新開設台南第一間漢堡王。

為了呼應台南料理習慣加糖的特色，漢堡王台南店獨家限量推出「HERSHEY’S巧克力華堡」，以華堡為基礎，再加上香濃的HERSHEY’S SYRUP巧克力醬，讓火烤牛肉與巧克力相互搭配，創造出獨步全球的香甜滋味。「HERSHEY’S巧克力華堡」單點129元，套餐169元。

為慶祝台南店開幕，開幕當日消費滿150元，即贈送「小華堡買1送1」回客券1張，限量1,000張。開幕日起凡購買2套主打套餐，再送百事可樂聯名款購物袋乙個，數量有限送完為止。

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