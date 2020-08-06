全球首個SEIKO精工專場拍賣！1964東京奧運傳奇表現身

來自日本的精工（SEIKO），在熱衷鐘表工藝的人心目中，有不可動搖的重要地位。因為做工精緻、型號繁多、價格帶廣，是許多人開始入門腕表收藏的起點。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）於8月17日起至25日止舉行「精工作浪：私人珍藏日本腕表」網拍專場，是拍賣界首個以精工表為拍品的專場，呈獻由單一收藏家以15年時間積累而成之逾200枚日本名廠精工（Seiko）時計，橫跨50多年來主要骨董及現代型號，當中尤以為1964年東京奧運而設的5718-8000型號最為傳奇，重要性及稀罕度使其被譽為「精工界之聖杯」。這個藏家的珍藏因數量繁多，將分兩場網拍進行，8月上線的將會是第一場。

領拍焦點型號5718-8000的「1964年東京奧運」腕表，是有史以來第二次出現在拍場上。當年因應東京奧運的賽跑計時需要而誕生，表盤12點位置的視窗不僅可顯示日期，也是少見可顯示跑步圈數的裝置，可透過左側的按鈕控制個位及十位數字，紀錄跑者跑步的圈數。位於6點鐘位置的副表盤則配備連續秒計及六十分鐘計時功能。

另一款備受矚目的拍品為精工的型號SPS005J1的Spring Drive Spacewalk。這款腕表最初是專為私人太空冒險家Richard Garriott而設計，曾於2008年10月於太空中度過12天旅程。後精工於2010年推出100枚限量紀念版，一切保留Richard Garriott原始配戴款的設計，僅改以旋入式表冠加強保護。此次上拍者為其中編號75的作品。

而許多人心目中的夢幻逸品，精工型號6105-8119的Diver's第三代潛水錶，這次也有上拍。6105型號誕生於1960年代，從機芯、機油、表殼、到鏡面玻璃，均由精工自家生產，可以說是100%全自製的作品。後來在1979年電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）中由馬丁辛（Martin Sheen）飾演的主角韋勒上尉（Captain Willard）配戴而廣為人知。