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搞定最複雜的肌膚出油狀態！ IPSA水乳液小白瓶一推17款

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IPSA ME濕潤平衡液，結合水與乳液，依照膚質不同，比例調和也不同。記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液，結合水與乳液，依照膚質不同，比例調和也不同。記者劉小川／攝影

妳的肌膚是乾性、油性、敏感性還是混合性，或是搞不懂自己是什麼性肌膚呢？每個人都各自有不同的肌膚狀態，總在上百款保養品中，努力挑選最適合自己的那瓶，但都會走很多冤枉路。文青保養品牌IPSA推出第8代ME濕潤平衡液，暱稱ME小白瓶，一口氣推出5大系列共17款，滿足所有肌膚狀態與想要的效用，每個人都能找到最適合自己的一瓶。

想要入手IPSA的ME濕潤平衡液前，都可到各大IPSA專櫃進行肌膚檢測，看自己需要保濕、亮白、修護、舒緩等哪項功能，再依照肌膚狀態來挑選，全新ME小白瓶採用「水乳液」，介於水與乳液之間，因應肌膚狀態不同，比例也有所不同，補足乾燥、油性肌膚的不同狀態。

ME濕潤平衡液中，含有多元檸檬活萃精華，能改善出油，讓肌膚正向循環，搭配AL光纖滲透系統，把海洋萃取肌透光成分，讓肌膚快速吸收，每一瓶還搭配刻度，每回使用只要按3下，一瓶約可使用42天。

5大系列包括基礎保濕、添加傳明酸的強化亮白、超強化修護、不添加酒精的舒緩、針對高度美容需求的極致，依據不同系列與號碼，讓每個人都找到命中專屬的ME小白瓶。

IPSA ME濕潤平衡液，讓不同膚質的人，都能找到適合自己的水乳液。記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液，讓不同膚質的人，都能找到適合自己的水乳液。記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液共分5大系列，17款商品。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液共分5大系列，17款商品。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供、記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供、記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液，讓不同膚質的人，都能找到適合自己的水乳液。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液，讓不同膚質的人，都能找到適合自己的水乳液。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液共分5大系列，17款商品。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液共分5大系列，17款商品。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液／1,850元起。圖／IPSA提供
IPSA ME濕潤平衡液，結合水與乳液，依照膚質不同，比例調和也不同。記者劉小川／攝影
IPSA ME濕潤平衡液，結合水與乳液，依照膚質不同，比例調和也不同。記者劉小川／攝影

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