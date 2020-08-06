搞定最複雜的肌膚出油狀態！ IPSA水乳液小白瓶一推17款

妳的肌膚是乾性、油性、敏感性還是混合性，或是搞不懂自己是什麼性肌膚呢？每個人都各自有不同的肌膚狀態，總在上百款保養品中，努力挑選最適合自己的那瓶，但都會走很多冤枉路。文青保養品牌IPSA推出第8代ME濕潤平衡液，暱稱ME小白瓶，一口氣推出5大系列共17款，滿足所有肌膚狀態與想要的效用，每個人都能找到最適合自己的一瓶。

想要入手IPSA的ME濕潤平衡液前，都可到各大IPSA專櫃進行肌膚檢測，看自己需要保濕、亮白、修護、舒緩等哪項功能，再依照肌膚狀態來挑選，全新ME小白瓶採用「水乳液」，介於水與乳液之間，因應肌膚狀態不同，比例也有所不同，補足乾燥、油性肌膚的不同狀態。

ME濕潤平衡液中，含有多元檸檬活萃精華，能改善出油，讓肌膚正向循環，搭配AL光纖滲透系統，把海洋萃取肌透光成分，讓肌膚快速吸收，每一瓶還搭配刻度，每回使用只要按3下，一瓶約可使用42天。