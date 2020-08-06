Peter Wu秋冬男裝 穿出洛杉磯破曉時分的直覺與洗鍊

台灣設計師Peter Wu（吳昕威）同名品牌發表2020秋冬男裝，以純粹直覺的簡約，呈現男裝的洗鍊感。

Peter Wu延續了前季「創意先鋒者」的概念，以直覺來詮釋穿衣態度，靈感來自美國攝影師亨利韋賽爾（Henry Wessel）的作品集「日落公園（Sunset Park）」，他擅長用黑白影像拍攝美西的地形地貌與人們，在看似荒涼的景色中，有著遼闊的張力，以及鮮明的光影變化，其意象讓Peter Wu回溯青少時期在美國洛杉磯的生活片段，當黎明破曉之際，透著銀光的清晨散發令人沉迷的性感氛圍，徘徊在虛無的郊區角落，享受真空般的寂靜。