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Peter Wu秋冬男裝 穿出洛杉磯破曉時分的直覺與洗鍊
台灣設計師Peter Wu（吳昕威）同名品牌發表2020秋冬男裝，以純粹直覺的簡約，呈現男裝的洗鍊感。
Peter Wu延續了前季「創意先鋒者」的概念，以直覺來詮釋穿衣態度，靈感來自美國攝影師亨利韋賽爾（Henry Wessel）的作品集「日落公園（Sunset Park）」，他擅長用黑白影像拍攝美西的地形地貌與人們，在看似荒涼的景色中，有著遼闊的張力，以及鮮明的光影變化，其意象讓Peter Wu回溯青少時期在美國洛杉磯的生活片段，當黎明破曉之際，透著銀光的清晨散發令人沉迷的性感氛圍，徘徊在虛無的郊區角落，享受真空般的寂靜。
而這樣彷彿沒入黑暗之中，一切看似詭譎，爾後卻漸漸浮出日光的印象，也讓冷冽象牙白、午夜藍、深紅以及霧紫色，成為秋冬男裝的色彩表現。Peter Wu的服裝特色在於流線剪裁，以純淨質感表現面料的精緻，本季運用科技感塔夫綢、液態光澤漆皮以及線條視覺錯落的羊毛面料、防水皮革等富於當代感的材質打造。視覺迷幻的斜紋襯衫外套，經過工匠以精細的手工對紋；輕量螺旋紋毛海毛衣則是外蒙古的織品工坊製造；品牌經典款的機車長褲，運用防水霧面皮革重新詮釋，並在義大利製造，不以造型的量取勝，而是展現設計師對每一件單品的要求，創作出秋冬全新男裝系列，即起在複合精品店ART HAUS限量發售。
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