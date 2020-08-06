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Peter Wu秋冬男裝 穿出洛杉磯破曉時分的直覺與洗鍊

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Peter Wu液態光澤漆皮以及線條視覺錯落的羊毛面料、防水皮革等富於當代感的材質打造。圖／Peter Wu提供
Peter Wu液態光澤漆皮以及線條視覺錯落的羊毛面料、防水皮革等富於當代感的材質打造。圖／Peter Wu提供

台灣設計師Peter Wu（吳昕威）同名品牌發表2020秋冬男裝，以純粹直覺的簡約，呈現男裝的洗鍊感。

Peter Wu延續了前季「創意先鋒者」的概念，以直覺來詮釋穿衣態度，靈感來自美國攝影師亨利韋賽爾（Henry Wessel）的作品集「日落公園（Sunset Park）」，他擅長用黑白影像拍攝美西的地形地貌與人們，在看似荒涼的景色中，有著遼闊的張力，以及鮮明的光影變化，其意象讓Peter Wu回溯青少時期在美國洛杉磯的生活片段，當黎明破曉之際，透著銀光的清晨散發令人沉迷的性感氛圍，徘徊在虛無的郊區角落，享受真空般的寂靜。

而這樣彷彿沒入黑暗之中，一切看似詭譎，爾後卻漸漸浮出日光的印象，也讓冷冽象牙白、午夜藍、深紅以及霧紫色，成為秋冬男裝的色彩表現。Peter Wu的服裝特色在於流線剪裁，以純淨質感表現面料的精緻，本季運用科技感塔夫綢、液態光澤漆皮以及線條視覺錯落的羊毛面料、防水皮革等富於當代感的材質打造。視覺迷幻的斜紋襯衫外套，經過工匠以精細的手工對紋；輕量螺旋紋毛海毛衣則是外蒙古的織品工坊製造；品牌經典款的機車長褲，運用防水霧面皮革重新詮釋，並在義大利製造，不以造型的量取勝，而是展現設計師對每一件單品的要求，創作出秋冬全新男裝系列，即起在複合精品店ART HAUS限量發售。

Peter Wu服裝的特色是展現設計師對每一件單品的要求。圖／Peter Wu提供
Peter Wu服裝的特色是展現設計師對每一件單品的要求。圖／Peter Wu提供
Peter Wu秋冬季靈感來自美國攝影師亨利韋賽爾的黑白攝影作品集「日落公園」。圖／Peter Wu提供
Peter Wu秋冬季靈感來自美國攝影師亨利韋賽爾的黑白攝影作品集「日落公園」。圖／Peter Wu提供
Peter Wu以純粹直覺的簡約，呈現秋冬男裝的洗鍊感。圖／Peter Wu提供
Peter Wu以純粹直覺的簡約，呈現秋冬男裝的洗鍊感。圖／Peter Wu提供
Peter Wu以純粹直覺的簡約，呈現秋冬男裝的洗鍊感。圖／Peter Wu提供
Peter Wu以純粹直覺的簡約，呈現秋冬男裝的洗鍊感。圖／Peter Wu提供
輕量螺旋紋毛海毛衣是外蒙古的織品工坊製造。圖／Peter Wu提供
輕量螺旋紋毛海毛衣是外蒙古的織品工坊製造。圖／Peter Wu提供
洛杉磯日出前的冷冽象牙白、午夜藍、深紅以及霧紫色等色彩，成為秋冬男裝的顏色表現。圖／Peter Wu提供
洛杉磯日出前的冷冽象牙白、午夜藍、深紅以及霧紫色等色彩，成為秋冬男裝的顏色表現。圖／Peter Wu提供

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