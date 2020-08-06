跪求讓我再吃一次！十大網友敲碗回歸「夢幻限定速食」

那限定滋味像極了愛情！

現代人生活忙碌，想好好吃一頓飯經常都抽不出空擋，因此好吃又便利的速食店美食，就成了一次滿足生、心理需求的首選！

有鑑於此，各家速食業者全力以赴，別出心裁推出期間限定美食，無論是搭配節慶、跨界合作，或者化不可能為可能，挑戰食材搭配極限的口味，通通都是為了擄獲你的心、佔據你的味蕾、征服你的胃～

話不多說！現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出一年半內、前十大讓網友心癢癢，好想再吃一次的夢幻速食美味，希望各家業者聽見網友心聲，讓極饌美食重出江湖、榮耀再現。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎

1.麥當勞：長堡系列

CP值高的均衡好選擇

正所謂無肉不歡，吃速食就是要大口嗑肉才過癮！也因為這樣， 麥當勞先前推出的超高CP值期間限定「長堡系列」， 一直令網友念念不忘、記憶猶新，網路聲量也居高不下，榮登「 敲碗回歸」第一名！

麥當勞的長堡系列，可說是麥當勞近年來相當讓人耳目一新的產品！ 有「薑燒豬肉」、「煙燻雞肉」兩種口味， 皆是採用業者在地嚴選的優質鷄胸肉與豬腹肉， 再分別搭配上日式薑燒及煙燻風味，相當符合台灣人的胃口。

這兩款長堡，不僅肉很有存在感，還搭配清爽生菜， 口感滋味都更均衡，最重要的是，搭配經典套餐竟然只要129元！ 高CP值讓網友大為驚豔。

image source：麥當勞官網

看到這裡，薑燒豬肉長堡的日式鹹甜滋味、 煙燻雞肉長堡搭配蜂蜜芥末的清爽口感，是不是又浮現腦海， 讓你食指大動了？ 大家一起敲碗吧！望你早歸！

網友這樣說：「超好吃~ 料很多」、「肉再搭配生菜不膩又很均衡」、「套餐只要129元，很超值」。

image source: 麥當勞官網

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2. 必勝客：黃金榴槤比薩

稀有口味吸引饕客

排名緊追在後的必勝客「黃金榴槤比薩」，稀有度也堪稱爆表，不僅將泰國人氣第一的「金枕頭」榴槤，與加量25%的濃郁莫札瑞拉起司完美結合，迸出衝擊性新滋味，更創下必勝客單日每10秒就賣出一份的超驚人紀錄，短短2週就狂掃一空。

如此亮眼的成績，再再證明水果之王「榴槤」香甜鬆軟的果肉，令喜愛嚐鮮的人難以抗拒，吃上一口彷彿一秒置身泰國，機票錢都幫你省了！

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3. 肯德基：全黑糖珍奶蛋撻

下午茶點心最棒選手

江湖戲稱「被漢堡耽誤的蛋撻店-肯德基」，一直以來都以外酥內軟的蛋撻備受網友推崇。先前不負眾望，推出限店、限時又限量的獨家創意新品「黑糖珍奶蛋撻」，讓珍奶控為之瘋狂。

濃醇的黑糖漿，完美融入163層手作酥脆撻皮與葡式奶蛋餡之中，最上層還鋪滿斯里蘭卡錫蘭紅茶調製的奶茶卡士達，再鋪上一顆顆晶瑩剔透的波霸珍珠，甚至讓你插上脆餅吸管，真的任誰都忍不住想一口塞入嘴中，享受爆漿滋味。

4. 必勝客：總舖師三杯雞比薩

我愛台味～台味愛我

口味一向推陳出新，創意沒在跟你搞客氣的必勝客，對於「Hot台味」系列總是很有想法！

像是這款拿下本榜第四名的「總舖師三杯雞比薩」，就以本土最具代表性的台菜「三杯雞」為主軸，選用鮮嫩多汁的在地雞胸肉，並以蒜、薑、九層塔等佐料爆炒，再加上香濃莫札瑞拉起司，製成前所未見的台式風味比薩，千里飄散的香氣，讓北中南辣台客、台妹各各食指大動，嗑下肚後只想吶喊「台灣難波萬」～

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5. 肯德基：花生熔岩咔啦雞腿堡

花生香濃融化指尖



為了不讓蛋撻專美於前，肯德基在漢堡的研發上也不馬虎，致力推出超限時新品。像是2018年推出過，令花生愛好者都陷入瘋狂的「花生培根咔啦雞腿堡」，今年2月就直接再度登場引發討論。

而且你知道嗎？此次花生培根咔啦雞腿堡霸氣回歸，肯德基可是有備而來，不僅綿密香濃的花生醬大手筆增量42%，搭配上滑嫩蛋片及鬆厚薯餅，層次風味亦變得更豐富，吃起來也更飽足。怪不得許多網友吃到下巴快脫臼都在所不惜，直呼肯德基讓人變得超邪「餓」！

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6.麥當勞：酪梨堡系列

超級食物酪梨入堡

誰說吃速食就一定不健康，麥當勞一秒就顛覆你的想法！去年就將榮獲金氏世界紀錄「最營養的水果-酪梨」，整顆切丁入堡，並搭配上四盎司安格斯黑牛或上等鷄腿肉，打造出全台迴響的「酪梨漢堡」，吃起來就像上等好肉融入奶油一般，幸福滋味不可言喻。

人氣產品不會被寂寞！此時此刻，麥當勞的酪梨堡竟然果然回歸啦，不過依然是期間限定，只賣到8月25日～還沒嚐過的快去試！ 不然可能又要再等一年啦！

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7. 麥當勞：黑堡系列

牛肉+起司交融的美味

追求美食是一種態度，也是一種時尚，麥當勞與APUJAN設計師合作，共同打造「極黑浪潮」期間限定黑堡系列，熱度始終居高不下。

尤其是這款「雙牛起司黑堡」，不僅在墨魚黑麵包中間夾上雙層100%紐澳純牛肉，同時還搭配濃到化不開，散發出陣陣甜醇奶香的艾曼塔起司、切達起司與美式傑克起司醬，起司三重奏交織出的震撼美味，簡直叫人畢生難忘，在大啖美食的當下，瞬間潮到出水！

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8. 必勝客：黃金臭豆腐比薩

出乎意料越臭越香

你曾想過，臭到讓人嫑嫑的夜市美食「臭豆腐」尬比薩嗎？如此不思議的構想，必勝客真的做到了～

將炸得滋滋作響，外表酥脆裡頭卻軟嫩到不行的金黃臭豆腐，與滿滿手工台式泡菜、紐西蘭莫札瑞拉起司神融合，高溫烘烤出香味撲鼻，叫人光聞就食慾大開、垂涎三尺的「黃金臭豆腐比薩」，表面還淋上蒜蓉醬油提味，達到畫龍點睛之效，如此絕妙又不失本土精神的創意美食，說是台灣之光實在也不為過啊！

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9. 必勝客：京都宇治金時比薩

浮誇網美拍起來

要尬浮誇口味，必勝客絕不落人後，這款「京都宇治金時比薩」，也看準抹茶在台灣的高人氣，將日式經典甜點巧妙的融入比薩當中，讓抹茶鐵粉一打開紙盒，就能將綿密軟嫩的紅豆，以及一顆顆圓潤飽滿、Q彈帶勁的白玉盡收眼底，怎麼還冷靜的下來！

表面淋滿必勝客嚴選京都抹茶粉所特製的抹茶鮮奶蓋。如此「萬餓」的畫面，當然叫人一秒淪陷、手刀開搶，彷彿吃一口就來到日本茶屋，身心靈徹底被療癒。

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10. 必勝客：QQ黑糖珍奶比薩

玩珍珠是一種風潮

「珍珠奶茶」也一秒變成限時限量的「QQ黑糖珍奶比薩」，必勝客完全沒在跟各路老饕打馬虎眼，上頭真的給你鋪滿細火熬燉而成的Q彈黑糖珍珠，同時配上頂級錫蘭紅茶特調而成的奶茶醬，以及歐洲進口的絲滑柔順鮮奶蓋，完美調和醇厚黑糖、奶茶香氣與手工餅皮，創造出甜而不膩的神奇口感。

這款比薩的誕生，不僅是為了喚醒台灣正宗珍奶魂，也向想仿製珍奶口味的各國宣告，珍奶不是MIT，通通不夠格！

image source: 必勝客官網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2020年06月30日，時間共一年半。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『期間限定速食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」