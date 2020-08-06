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LV全新男香如璀璨流星 穿越黑暗劃過天際的一瞬之光
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表品牌第6款男香，以柑橘香調、海藍色彩帶來宜人且遼闊的感官饗宴，展現青春、清新能量的力道。
2018年起始，路易威登男香包括L'Immensité、Nouveau Monde、Orage、Sur la Route和Au Hasard陸續推出，呈現男士香氛的探索旅程，而今品牌調香師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯香水工坊精心調配，為男香系列發表第六款新香，以劃過天際的Météore（流星）為名，輔以柑橘調的赤橘色雲朵意象，講述轉瞬而逝的魅力。這瓶男香以光明、力量作為象徵，代表瞬間即是永恆的冒險精神，擷取流星的靈感，用香氛捕捉星閃的光芒。
Météore的香氣結構強調清晰、有力且令人精神為之一振，以香水作為無比充盈的能量，調香師將頂級柑橘香調做變換，Jacques Cavallier Belletrud表示，「在這款香水中，清新不只是起點而已，而是和所有其他元素彼此交織纏繞，形成主結構。」卡拉布里亞佛手柑、橘子和西西里柳橙是第一道迸發的清香，飄散著沐浴在陽光下的沁涼果香，細緻優雅，交錯突尼西亞橙花醇的特性，讓柑橘香氣更鮮明。緊接著三款胡椒的辛辣調釋放活力，烘托果香力道，瓜地馬拉小豆蔻、印尼肉豆蔻則促使整體香調更深邃，牽引幽微的異國情調；尾韻則是用爪哇香根草作為收束，獨特的蒸餾程序使得香根草的得以盡情釋放。所有香調都洋溢著琥珀馨香、葡萄柚、潮濕土壤般的清新活力，Météore以年輕、熱情的基調，作為都會日夜生活皆宜的青春新香。
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