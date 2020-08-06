快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV全新男香如璀璨流星 穿越黑暗劃過天際的一瞬之光

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登Météore淡香精100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登Météore淡香精100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表品牌第6款男香，以柑橘香調、海藍色彩帶來宜人且遼闊的感官饗宴，展現青春、清新能量的力道。

2018年起始，路易威登男香包括L'Immensité、Nouveau Monde、Orage、Sur la Route和Au Hasard陸續推出，呈現男士香氛的探索旅程，而今品牌調香師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯香水工坊精心調配，為男香系列發表第六款新香，以劃過天際的Météore（流星）為名，輔以柑橘調的赤橘色雲朵意象，講述轉瞬而逝的魅力。這瓶男香以光明、力量作為象徵，代表瞬間即是永恆的冒險精神，擷取流星的靈感，用香氛捕捉星閃的光芒。

Météore的香氣結構強調清晰、有力且令人精神為之一振，以香水作為無比充盈的能量，調香師將頂級柑橘香調做變換，Jacques Cavallier Belletrud表示，「在這款香水中，清新不只是起點而已，而是和所有其他元素彼此交織纏繞，形成主結構。」卡拉布里亞佛手柑、橘子和西西里柳橙是第一道迸發的清香，飄散著沐浴在陽光下的沁涼果香，細緻優雅，交錯突尼西亞橙花醇的特性，讓柑橘香氣更鮮明。緊接著三款胡椒的辛辣調釋放活力，烘托果香力道，瓜地馬拉小豆蔻、印尼肉豆蔻則促使整體香調更深邃，牽引幽微的異國情調；尾韻則是用爪哇香根草作為收束，獨特的蒸餾程序使得香根草的得以盡情釋放。所有香調都洋溢著琥珀馨香、葡萄柚、潮濕土壤般的清新活力，Météore以年輕、熱情的基調，作為都會日夜生活皆宜的青春新香。

路易威登Météore淡香精100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登Météore淡香精100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登推出第六款全新男香Météore（右1）。圖／LV提供
路易威登推出第六款全新男香Météore（右1）。圖／LV提供
路易威登推出第六款全新男香Météore。圖／LV提供
路易威登推出第六款全新男香Météore。圖／LV提供
路易威登Météore旅行噴霧組。圖／LV提供
路易威登Météore旅行噴霧組。圖／LV提供
路易威登全新男香Météore以柑橘貫穿整個香氛結構。圖／LV提供
路易威登全新男香Météore以柑橘貫穿整個香氛結構。圖／LV提供

延伸閱讀

陸太陽能無人艇 穿越颱風眼

施展「魅惑女巫」香 GUCCI BLOOM系列全新香水上市

七夕耍甜蜜！迪奧、嬌蘭推香水、唇膏專屬刻字加碼特惠

用聞的珠寶 卡地亞LES ÉPURES DE PARFUM香水限定登場

相關新聞

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

LV全新男香如璀璨流星 穿越黑暗劃過天際的一瞬之光

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表品牌第6款男香，以柑橘香調、海藍色彩帶來宜人且遼闊的感官饗宴，展現青...

和牛+70種食材吃到飽77折！ 再送「精釀啤酒無限喝」

主打精緻化「燒肉鍋物放題」的「金洹苑」，為慶祝父親節到來，即起推出一系列優惠方案，消費任一吃到飽模式，就可免費升級「精釀...

「其實我長得像謝祖武！」 瘦子要大家冷靜 想和歌迷創造禁得起時間考驗的情懷

如果要說2020年台灣演藝圈有什麼突然成為熱門話題的「男神級人物」，瘦子（E-SO，本名陳昱榕）絕對會是最具指標性的代表...

玩復古！ 凱歌香檳錄音帶禮盒向老時光致敬

在音樂串流的時代，連CD都快要從我們的生活中絕跡，更別提錄音帶了！總是透過許多創新及前衛想法，為生活帶來更多繽紛樂趣的凱...

協助失智長輩社區實習 「幾點了咖啡館」進駐永和

打造友善失智網絡，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務滿三周年，為更貼近實況推動服務，今年一月首度針對失智長輩、長輩家屬...

野菜、拉麵、霜淇淋吃到飽268！ 王品「聚」新增自助吧

王品集團旗下的「聚 北海道昆布鍋」，近期於台北南京東及中壢SOGO等2間門市進行全面升級，在店內裝設自助吧，提供新鮮野菜...

4800萬天價陀飛輪 高登鐘表老爺形象店八月首現台灣

台灣防疫有成，當民生消費逐漸回溫同時，頂級鐘表收藏也陸續傳出新動態。高登鐘表與Franck Muller聯手於高登鐘表台...

熱銷排行榜快來看！momo購物網「中元祭」泡麵、乾拌麵下殺5折起

中元普渡就是要澎湃，供桌上成箱或大包裝的泡麵、乾拌麵最受青睞，momo購物網中元檔期網羅超過550款泡麵、250款乾拌麵...

熱門新聞

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。