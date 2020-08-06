LV全新男香如璀璨流星 穿越黑暗劃過天際的一瞬之光

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表品牌第6款男香，以柑橘香調、海藍色彩帶來宜人且遼闊的感官饗宴，展現青春、清新能量的力道。

2018年起始，路易威登男香包括L'Immensité、Nouveau Monde、Orage、Sur la Route和Au Hasard陸續推出，呈現男士香氛的探索旅程，而今品牌調香師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯香水工坊精心調配，為男香系列發表第六款新香，以劃過天際的Météore（流星）為名，輔以柑橘調的赤橘色雲朵意象，講述轉瞬而逝的魅力。這瓶男香以光明、力量作為象徵，代表瞬間即是永恆的冒險精神，擷取流星的靈感，用香氛捕捉星閃的光芒。