和牛+70種食材吃到飽77折！ 再送「精釀啤酒無限喝」

主打精緻化「燒肉鍋物放題」的「金洹苑」，為慶祝父親節到來，即起推出一系列優惠方案，消費任一吃到飽模式，就可免費升級「精釀啤酒喝到飽」；另外還有「4人火鍋吃到飽3,000元」、「3人燒肉鍋物吃到飽3,300元」等振興券方案，另外還有新推出的主廚私房菜單，以及喝酒挑戰等活動。

創立於2019年的金洹苑，集結了日式鍋物與燒肉元素，提供有澳洲和牛、Prime等級的冷藏濕式熟成牛肉，以及伊比利豬、宜蘭櫻桃鴨等肉品，還有多種海鮮與精選食材，種類約達70種，均採無限供應，鍋物吃到飽每人880元，燒肉鍋物吃到飽則是每人1,080元。

為了慶祝父親節，店內自即日起至8月31日期間，推出生魚片刺身、松阪豚炒水蓮、牛雜味噌煮及帆立貝玉子燒等多款限定私房菜，增添用餐變化性。另外週一到週四期間，使用振興券優惠，4人同行選擇火鍋吃到飽，免服務費，優惠價3,000元（原價3,872元，約77折）；3人同行選擇燒肉鍋物吃到飽，優惠價3,300元，4人同行則為4,000元（原價4,752元，約84折）

針對喜愛小酌的賓客，活動期間內消費任一吃到飽方案，免費升級「精釀啤酒喝到飽」。另外在規定時間內挑戰「魔鬼的階梯」，一次喝完7杯SHOT，即可享當月活動優惠再8折。8月前10組訂位成功者，還可加贈Cold Stone冰淇淋蛋糕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康