快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和牛+70種食材吃到飽77折！ 再送「精釀啤酒無限喝」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
挑戰「魔鬼的階梯」，一次喝完7杯SHOT，即可享當月活動優惠再8折。圖／金洹苑提供
挑戰「魔鬼的階梯」，一次喝完7杯SHOT，即可享當月活動優惠再8折。圖／金洹苑提供

主打精緻化「燒肉鍋物放題」的「金洹苑」，為慶祝父親節到來，即起推出一系列優惠方案，消費任一吃到飽模式，就可免費升級「精釀啤酒喝到飽」；另外還有「4人火鍋吃到飽3,000元」、「3人燒肉鍋物吃到飽3,300元」等振興券方案，另外還有新推出的主廚私房菜單，以及喝酒挑戰等活動。

創立於2019年的金洹苑，集結了日式鍋物與燒肉元素，提供有澳洲和牛、Prime等級的冷藏濕式熟成牛肉，以及伊比利豬、宜蘭櫻桃鴨等肉品，還有多種海鮮與精選食材，種類約達70種，均採無限供應，鍋物吃到飽每人880元，燒肉鍋物吃到飽則是每人1,080元。

為了慶祝父親節，店內自即日起至8月31日期間，推出生魚片刺身、松阪豚炒水蓮、牛雜味噌煮及帆立貝玉子燒等多款限定私房菜，增添用餐變化性。另外週一到週四期間，使用振興券優惠，4人同行選擇火鍋吃到飽，免服務費，優惠價3,000元（原價3,872元，約77折）；3人同行選擇燒肉鍋物吃到飽，優惠價3,300元，4人同行則為4,000元（原價4,752元，約84折）

針對喜愛小酌的賓客，活動期間內消費任一吃到飽方案，免費升級「精釀啤酒喝到飽」。另外在規定時間內挑戰「魔鬼的階梯」，一次喝完7杯SHOT，即可享當月活動優惠再8折。8月前10組訂位成功者，還可加贈Cold Stone冰淇淋蛋糕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金洹苑針對父親節，推出一系列鍋物、燒肉吃到飽的優惠方案。圖／金洹苑提供
金洹苑針對父親節，推出一系列鍋物、燒肉吃到飽的優惠方案。圖／金洹苑提供

延伸閱讀

百元小火鍋的關鍵是什麼？ 網曝吃到飽關鍵：一天就靠這一餐

12種哈根達斯＋百種食材！「夯麻辣」鍋物、燒肉吃到飽

台中／富田和牛燒肉 超值豪華一個人也能吃燒肉！

請你免費吃181天「牛五花」！燒肉LIKE進駐宏匯廣場

相關新聞

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

LV全新男香如璀璨流星 穿越黑暗劃過天際的一瞬之光

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表品牌第6款男香，以柑橘香調、海藍色彩帶來宜人且遼闊的感官饗宴，展現青...

和牛+70種食材吃到飽77折！ 再送「精釀啤酒無限喝」

主打精緻化「燒肉鍋物放題」的「金洹苑」，為慶祝父親節到來，即起推出一系列優惠方案，消費任一吃到飽模式，就可免費升級「精釀...

「其實我長得像謝祖武！」 瘦子要大家冷靜 想和歌迷創造禁得起時間考驗的情懷

如果要說2020年台灣演藝圈有什麼突然成為熱門話題的「男神級人物」，瘦子（E-SO，本名陳昱榕）絕對會是最具指標性的代表...

玩復古！ 凱歌香檳錄音帶禮盒向老時光致敬

在音樂串流的時代，連CD都快要從我們的生活中絕跡，更別提錄音帶了！總是透過許多創新及前衛想法，為生活帶來更多繽紛樂趣的凱...

協助失智長輩社區實習 「幾點了咖啡館」進駐永和

打造友善失智網絡，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務滿三周年，為更貼近實況推動服務，今年一月首度針對失智長輩、長輩家屬...

野菜、拉麵、霜淇淋吃到飽268！ 王品「聚」新增自助吧

王品集團旗下的「聚 北海道昆布鍋」，近期於台北南京東及中壢SOGO等2間門市進行全面升級，在店內裝設自助吧，提供新鮮野菜...

4800萬天價陀飛輪 高登鐘表老爺形象店八月首現台灣

台灣防疫有成，當民生消費逐漸回溫同時，頂級鐘表收藏也陸續傳出新動態。高登鐘表與Franck Muller聯手於高登鐘表台...

熱銷排行榜快來看！momo購物網「中元祭」泡麵、乾拌麵下殺5折起

中元普渡就是要澎湃，供桌上成箱或大包裝的泡麵、乾拌麵最受青睞，momo購物網中元檔期網羅超過550款泡麵、250款乾拌麵...

熱門新聞

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。