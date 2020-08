「其實我長得像謝祖武！」 瘦子要大家冷靜 想和歌迷創造禁得起時間考驗的情懷

如果要說2020年台灣演藝圈有什麼突然成為熱門話題的「男神級人物」,瘦子(E-SO,本名陳昱榕)絕對會是最具指標性的代表之一。談到網路上一片「瘦子好帥」、「行走的荷爾蒙」等等讚賞的聲浪,他本人用一種帶點困惑的語氣表示:「我覺得大家可能有點『一窩蜂』,我不覺得自己有那麼猛,真的沒有那麼嚴重!」

從金曲獎最佳演唱組合「頑童MJ116」單飛不解散,瘦子剛推出了他第一張個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》,回想起以前主要還是以團體身分出來表演的時候,其實就已經很常聽到身旁的人在討論瘦子,如果說那時大部分人眼中所看到的是團體中的顏值擔當,那麼《靈魂出竅OUTTA BODY》這張專輯的瘦子相信可以讓人感受到更豐富有趣的內在。

★淡定的社會觀察家

以前在頑童時代唱的大多是可以帶氣氛、很炸的歌,但在這次的個人專輯裡,瘦子談論了很多社會現象,像是「沉迷網路社群求關注」的狀況、「活在別人的眼光之中」這類的議題,這些內容不只是為了歌而寫,而是他平常真正在思考的事,「現在很多人都會去在意自己在網路上有多少人喜歡、多少回應和追蹤數等等,心情都會受影響,但『你是誰』並不需要被別人定義啊!以前網路沒有那麼發達的時候,這些比較、嫉妒的現象當然也存在,但現在是血淋淋反映在我們大頭照旁邊的數字,很多人因此自卑、不快樂,甚至為了追求這些關注特別去拍美照什麼的,這真的很不健康。」對他來說,這些網路關注的數字只是工作的一部分,如果數字沒有想像中好看,那大家就坐下來開會想辦法,他並不會把它當成人生價值的定義。

即便他的心態如此淡定,但「瘦子現象」的的確確在網路上掀起一股旋風,關於他的任何報導,點閱和分享數字都非常驚人,所以媒體倒真的是「一窩蜂」地抓著他做各種專訪,而他也順勢成為新一代的時尚寵兒,活動邀約、雜誌拍攝滿檔,因此在一些專訪中的言論也會被無限放大,不小心就引起誤會。像是日前他就在受訪時說了句「奢侈品是賣給窮人的」這樣一句容易引起爭議的話,對此他表示他談的其實是一種概念。

「換個邏輯說,比如某品牌七百萬的跑車一年賣十台,但最便宜的可以賣上千萬台甚至更多,那這家公司真正的營業額就不是有錢人所創造的,而是相對窮的人。我覺得買奢侈品沒有好與壞,在資本主義結構下它就是推動整個社會的一種動力吧,讓大家想賺錢、想買到這些東西,進而創造出經濟產值。」他認為當我們努力賺錢後去買這些東西,要知道自己買了什麼,而不是好像只是為了給別人看到某種形象而買,「如果你真的喜歡,買了這些東西讓你很快樂,那很好啊!」他說自己是個沒什麼物慾的人,穿搭風格也越來越素,出席時尚活動、拍雜誌對他來說也就是一種工作而已,並沒有因此覺得自己變得上檔次或是有任何特別感受。 瘦子說:「我知道自己是好看的,但不覺得自己超帥,大家真的太誇張了,我就是東南亞8+9啊!而且其實你仔細看會發現我長得像謝祖武。」記者陳立凱/攝影

★從嘻哈牛仔文化到東南亞風味

平常習慣穿素T、素褲子配帆布鞋,瘦子覺得自己有越來越素的趨勢,如果硬要說人生中曾欣賞、模仿過怎樣的穿搭?大概就是小時候曾受到嘻哈音樂文化影影響的那段穿搭經歷,「以前我很喜歡看MTV有個張兆志主持的節目叫PARTY ZONE,會播很多外國的饒舌MV,早期的嘻哈牛仔穿搭其實都是從大賣場搭出來的,後來一些品牌開始做,加上Logo就賣很貴,那時候我買不起,就只能遵循古法從大賣場買回來自己搭。」

這次專輯中他的宣傳造型都以各式花襯衫為主,其實也是他自己的想法,「我一開始就想要走南洋風格,這張專輯很適合海邊,有種遠離都市的氣氛,我本身也愛往東南亞跑,特別喜歡曬太陽,把自己弄黑。」談到私底下的穿搭風格,他則是舉「美國西岸90年代的幫派份子文化」為例,至於欣賞的女生造型?「我喜歡偏運動類型,喜歡看女生穿Legging。」 瘦子這張專輯的宣傳造型都以各式花襯衫為主,其實也是他自己的想法。圖/本色提供

★Don't worry about me,I'm worried about you

從奢侈品的購買心態到專輯裡討論追求網路關注度的病態現象等等,可以看出瘦子的腦筋經常動個不停,他說他從小就熱衷於思考,很喜歡觀察人,「而且我越來越客觀理性,很多事情也都可以在內心做很好的消化。」所以他也用新專輯的「Don't worry about me,I'm worried about you」這句歌詞來形容現階段的自己。一路走來曾經歷很多人情冷暖,他也透露曾遇過明明以前就碰過面,但當他有點名氣後才來相認的人,「我會直接點破說其實我們以前見過,也不怕這樣說他會不高興,因為這是事實,而我的成功也不是靠他,他如果不開心的話,Fuck off!你狀況好的時候大家想要貼近你,這是天經地義的事情,就算發生十次我也不會覺得你很假,因為人性原本就是這樣。」嗯,難怪大家會說饒舌歌手就是社會觀察家啊!

但只有觀察力可能還不夠,瘦子覺得饒舌歌手要有自己看事情、說故事的獨特方式,「你不用有多偉大的觀點,但就是要有自己的角度和思想,像大支、熱狗、蛋堡那麼成功,今天如果給他們同樣的主題,我相信絕對會寫出三種截然不同的歌,這就是饒舌歌手的價值,有些歌只有我可以唱,我寫出來就是完全屬於我的想法。如果你寫的東西人人都可以寫,就太好取代了!」 金屬灰小羊皮雙口袋襯衫15萬8,100元,黑色羊毛腰帶細節西裝外套75,700元,撞色SPEEDSTER網眼小牛皮步鞋26,000元。記者陳立凱/攝影

★希望和歌迷擁有共同情懷 只是「崇拜」沒有意義

他的觀察與好奇心也會用在他的歌迷身上,他曾說過希望歌迷在路上遇到他可以不要只是拍照,而是可以跟他聊聊天,「我對歌迷會有好奇心,想知道他在想什麼、為什麼支持我?為什麼要買我的衣服之類的。」他希望歌迷對他不是「崇拜」、「想嫁給他」那種心態,而是透過作品彼此陪伴過一段時光,擁有某種情懷,「如果只是覺得我帥、追求所謂『男神』那真的超沒有意義,因為每個人都會老,會有新的人出來,在我看來這種支持隨時會消失,要陪我走下去的人應該像是那種『高中暑假都聽你的歌』、『我跟我老婆一起看過你演唱會』的類型,這才是有價值的。」他追求的,是要能禁得起時間考驗的關係。

不過他也表示可以理解外表是一種加分項,也很謝謝大家這樣欣賞他。「我知道自己是好看的,但不覺得自己超帥,也不迷戀自拍什麼的,大家真的太誇張了,我就是東南亞8+9啊!講個讓大家冷靜的,你仔細看會發現我長得像謝祖武,而且越來越像,跟我熟的朋友都有發現這件事。」一旁的經紀人則說,覺得他也有點像老的劉德華。 扣飾棉質襯衫外套52,100元,霧面水紋小牛皮短褲78,900元,撞色SPEEDSTER網眼小牛皮步鞋26,000元。記者陳立凱/攝影

★魅力來自「keep it real」

不管是謝祖武還是劉德華,都是很有魅力的人,而對於覺得自己到底有何魅力這個問題,瘦子則是給了一個很實際的回答,「我覺得這張專輯加入很多新的聽眾,我相信我在裡面發送了很多訊息和自己的價值觀,所以這次有點像是在尋找跟我頻率相當的朋友。」所謂魅力也許就來自於這種價值觀的認同感和共鳴。他也透露,這次也有遇到一些新的歌迷建議他不要太常說髒話,「但這就是我啊!一直以來的風格就是如此。」如果這些人無法接受自然就會離開,頻率相同的人自然會留下來。

在訪問瘦子之前,其實早就被身旁許多朋友們不斷地提醒和洗腦「瘦子真的很帥!」也有很多原本不喜歡饒舌音樂的人因為迷戀他的外表而開始注意到這個文化。可是在和他本人聊天後,最有印象的反而是他的談話內容,感受到饒舌歌手「keep it real」的精神不只是口號或營造出來的態度而已,有話直說、講話還自帶flow,沒有任何矯情和遲疑,也許就像他本人說的那種概念,這張專輯的瘦子比以前展現了更多對某些價值觀的堅持,讓人看到更多真正的他是什麼樣子,自然形塑出由裡到外的獨特魅力,當然拍出來的照片還是很帥沒錯啦! 瘦子說:「我知道自己是好看的,但不覺得自己超帥,大家真的太誇張了,我就是東南亞8+9啊!而且其實你仔細看會發現我長得像謝祖武。」記者陳立凱/攝影

扣飾棉質襯衫外套52,100元,霧面水紋小牛皮短褲78,900元,撞色SPEEDSTER網眼小牛皮步鞋26,000元。記者陳立凱/攝影