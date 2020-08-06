玩復古！凱歌香檳錄音帶禮盒 向老時光致敬

在音樂串流的時代，連CD都快要從我們的生活中絕跡，更別提錄音帶了！總是透過許多創新及前衛想法，為生活帶來更多繽紛樂趣的凱歌香檳（Veuve Clicquot），這回大玩復古趣味；以具有年代標誌性的錄音帶限量禮盒，向70、80年代致敬。

具有強烈年代標誌性的盒式錄音帶，不僅是許多人共同的兒時記憶，磁帶上的音樂，更是強大的情感載體，強烈地記載著生命中曾經青澀的美好時光。

為了向美好的老時光致敬，凱歌香檳錄音帶禮盒總共開發了6款式樣，除了酒廠的經典標誌性凱歌黃之外，更加上迪斯可、炫目藍、炫光紫、熱力四射及潮流斑馬等樣式，讓人彷彿回到閃亮亮的迪斯可年代。

走在潮流尖端的凱歌香檳，一向注重永續性，這次的限量錄音帶禮盒也不例外。內盒採用100％生態可持續纖維素紙漿製成，外盒則以可回收重覆利用的包裝理念，讓盒子可以永續使用，也讓這項收藏有了重生價值，就如同可以重複錄音的卡帶一樣，擁有雋永留存的意涵。