野菜、拉麵、霜淇淋吃到飽268！王品「聚」新增自助吧

王品集團旗下的「聚 北海道昆布鍋」，近期於台北南京東及中壢SOGO等2間門市進行全面升級，在店內裝設自助吧，提供新鮮野菜、霜淇淋、甜點與飲料，最低268元就可享用。同時全台門市也推出多款海陸雙拼主餐，增添民眾用餐選擇。

「聚」針對台北南京東及中壢SOGO門市所設立的自助吧，無限量提供有多款當日的新鮮蔬菜、特色風味野菜，還有海藻昆布烏龍麵、日本讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等副食，以及札幌風味牛奶與抹茶口味霜淇淋，點購主餐就可以免費享用自助吧，單使用自助吧則為268元。

另外自即日起，全台推出一系列新菜上市。包括使用牛奶與昆布湯底調製而成，並有桌邊刨起司服務的「札幌起司牛奶湯」，以及由辛辣湯底配上牛筋、牛肚、肥腸、韭菜的「激辛韭鬼牛雜鍋」，每份598元（台北南京東、中壢SOGO限定）。至於「北海道干貝海鮮總匯」，選用北海道生食級干貝，搭配鮭魚、草蝦、鮮蝦等食材，每份598元。另還有獨享海鮮聚、獨享龍王海陸聚、雙人海陸聚、雙人龍王海陸聚、雙人雪花牛肉瀑布等不同的組合，每套498～1,090元。