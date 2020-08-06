4800萬天價陀飛輪 高登鐘表老爺形象店 八月首現台灣

台灣防疫有成，當民生消費逐漸回溫同時，頂級鐘表收藏也陸續傳出新動態。高登鐘表與Franck Muller聯手於高登鐘表台北老爺形象店中，從八月一日開始至八月31日為止，舉辦「Franck Muller複雜功能大師腕表特展」，除帶來多款百萬、千萬級頂級名表，其中「Evolution 3-1萬年曆三軸球體陀飛輪腕表」更為首度現身台灣，展示台灣頂級收藏客的鑑賞深度與實力。

以「Time Travel」為靈感主軸，高登鐘表將店中空間結合Franck Muller經典的變形彩色阿拉伯數字為元素，帶來鮮明、活躍的歡快能量。本此表展首推千萬「大表」Evolution 3-1萬年曆三軸球體陀飛輪腕表。由於Franck Muller在2003年時首度推出產業中首款「雙軸立體陀飛輪Revolution 2腕表」，也是立體陀飛輪的風潮第一人，而Evolution 3-1萬年曆三軸球體陀飛輪腕表更結合「萬年曆」與超長的十日長動能，定價上看4,800萬，等同一棟手腕上的豪宅、更是本次表展最「大腕」。

除此之外，由389枚零件和33顆寶石組成機芯的V50 Vanguard鏤空三問陀飛輪玫瑰金腕表，鏤空表面能欣賞機芯細節，更能聆聽「三問報時（minute repeater）」的曼妙音聲，一次滿足雙重感官享受，訂價則約1,200萬；5080 Tourbillon Lady仕女微型陀飛輪玫瑰金鑽表，更曾寫下世界最小陀飛輪紀錄，除鑲鑽的玫瑰金表殼華麗滿點，表面中的蘭花、櫻桃與陀飛輪的愛心框架，則為表款注入粉紅能量滿滿。表展已從八月一日開始、並將持續展出至八月31日為止。

「FRANCK MULLER複雜功能大師腕錶特展」

時間：2020年8月1日 - 8月31日

地點：高登鐘表台北老爺形象店

地址：台北市中山區中山北路二段37-1號