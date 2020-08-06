主螢幕7.6吋！全新摺疊手機三星Galaxy Z Fold2超霸氣

三星稍早在韓國舉辦的Galaxy Unpacked線上發表會直播中，除了發表旗艦機皇Samsung Galaxy Note20系列、平板Samsung Galaxy Tab S7系列、高階智慧手表Samsung Galaxy Watch3、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds Live之外，原先預計9月發表的最新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold2也在直播中透露許多細節，除了秉持時尚簡約設計與專業工藝之外，主螢幕更達到超大的7.6吋，打造有如平板電腦的沉浸式體驗。

Samsung Galaxy Z Fold2搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的O極限全螢幕，封面螢幕為6.2吋、展開後主螢幕達7.6吋，比起第一代封面螢幕4.6吋、主螢幕7.3吋更加霸氣，採用Infinity Flex Display及螢幕開孔設計放置前置相機，主螢幕搭載120Hz畫面更新頻率，打造更順暢的捲動操作與遊戲體驗，Samsung Galaxy Z Fold2也支援自動調節畫面更新頻率，範圍從11Hz到120Hz，不論使用何種應用程式，手機都會在可行的狀況下調整畫面更新頻率，以達到最佳性能與省電。

Samsung Galaxy Z Fold2主螢幕的三星超薄可摺式玻璃（UTG）以隱藏轉軸作為支撐後盾，無縫融入機身中，借助凸輪結構設計（CAM） 能開摺各種角度，並且能在180度的角度維持不動；隱藏轉軸內部的凸輪結構結合改造後的磁力支撐系統，當手機完全摺疊時能讓裝置維持緊閉狀態，在機身與轉軸的間隙處沿用Galaxy Z Flip首創的抗塵技術，以阻擋灰塵與污垢入侵。Samsung Galaxy Z Fold2將推出黑（Mystic Black）、銅（Mystic Bronze）兩色。