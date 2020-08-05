三星Note20系列亮相！新一代旗艦機皇全面進化

三星2020下半年全新行動裝置陣容亮相！新一代旗艦機皇Samsung Galaxy Note20、Note20 Ultra的S Pen全面進化，Samsung Notes更新增語音同步筆記、支援轉存PPT格式等多項實用功能，不論工作或日常都更得心應手；三星同步發表了首款5G平板Samsung Galaxy Tab S7與S7＋、三星首度搭載主動降噪功能的Samsung Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、擁有實體表圈與時尚表面設計的Samsung Galaxy Watch3，打造全新行動裝置生態圈的無縫串聯新體驗。

Samsung Galaxy Note系列在台灣向來擁有廣大的愛用者，1～10代截至今年第二季銷售量累積近320萬支，全新旗艦機皇Samsung Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra搭載升級的S Pen與Samsung Notes，並支援完善的跨裝置、PC整合功能，全面提升工作生產力，並瞄準時下影音分享、YouTube、Vlog等需求，提供更專業的錄影、攝影、收音功能，5G全球版本搭載5G超高速連網及智慧Wi－Fi技術，將自8月21日起陸續於特定市場販售。

Samsung Galaxy Note20系列的嶄新S Pen較前代大幅降低延遲，書寫手感更擬真，升級的S Pen遠端遙控3.0新增5種手勢操控。Samsung Notes新增語音同步筆記功能，將錄製語音與抄寫筆記的時間軌同步紀錄，點選筆記文字就可快速跳轉到該段錄音，另支援轉存PPT格式、PDF匯入筆記，簽署文件、畫重點更方便；隨手寫筆記難免歪斜，藉由AI水平校正功能就能轉為正確角度；此外，只要使用同一個三星帳號登入，Samsung Notes的筆記就可輕鬆在手機、平板或電腦上同步。

曲面6.9吋O極限全螢幕的Samsung Galaxy Note20 Ultra搭載1億800萬畫素鏡頭、5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦，前置自拍鏡頭為1,000萬畫素，將推出銅、白、黑等3色，其中銅色機身為霧面磨砂質感；平面6.7吋O極限全螢幕的Samsung Galaxy Note20搭載6,400萬畫素鏡頭、3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，前置自拍鏡頭為1,000萬畫素，將推出銅、綠、灰等3色。

Samsung Galaxy Note20系列的8K高畫質錄影支援24fps和21：9比例，可拍出近乎電影級的創作，還可以120fps超高禎數進行拍攝，可控式變焦能控制鏡頭縮放速度，讓影片更具有戲劇張力；全指向收音則可調整手機收音方向，還能將Samsung Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機當作麥克風收音。

平板電腦Samsung Galaxy Tab S7搭載11吋LTPS TFT顯示螢幕、8,000mAh電池，採用側邊指紋辨識，Samsung Galaxy Tab S7＋搭載12.4吋sAMOLED顯示螢幕、10,090mAh，採用光學指紋辨識，兩款皆具備與Samsung Galaxy Note20系列同等級的S Pen與Samsung Notes功能。

Samsung Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機採用配戴更舒適的耳塞式設計，主動降噪功能可降低多達97%的低頻噪聲，電池續航力最長可達29小時，充電5分鐘即可暢聽1小時的音樂，並支援三星手機的音樂分享功能，共推出銅、白、黑等3色系。

Samsung Galaxy Watch3螢幕提升至1.4吋，重量53g較前一代更加輕薄，還可透過Galaxy Wearable應用程式或Galaxy Store下載多款個性化表面，居家運動類別新增120種以上運動組合，共推出45mm、41mm兩種尺寸，另提供鈦金屬版本。